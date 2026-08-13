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BLUC: Bluemonte Large Cap Core ETF

32.08 USD 0.10 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLUC汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点32.02和高点32.22进行交易。

关注Bluemonte Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLUC股票今天的价格是多少？

Bluemonte Large Cap Core ETF股票今天的定价为32.08。它在32.02 - 32.22范围内交易，昨天的收盘价为32.18，交易量达到41。BLUC的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Large Cap Core ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Large Cap Core ETF目前的价值为32.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.93%和USD。实时查看图表以跟踪BLUC走势。

如何购买BLUC股票？

您可以以32.08的当前价格购买Bluemonte Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在32.08或32.38附近，而41和-0.22%显示市场活动。立即关注BLUC的实时图表更新。

如何投资BLUC股票？

投资Bluemonte Large Cap Core ETF需要考虑年度范围25.91 - 32.37和当前价格32.08。许多人在以32.08或32.38下订单之前，会比较2.43%和。实时查看BLUC价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Large Cap Core ETF的最高价格是32.37。在25.91 - 32.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Core ETF的绩效。

Bluemonte Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Large Cap Core ETF（BLUC）的最低价格为25.91。将其与当前的32.08和25.91 - 32.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLUC股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.18和19.93%中可见。

日范围
32.02 32.22
年范围
25.91 32.37
前一天收盘价
32.18
开盘价
32.15
卖价
32.08
买价
32.38
最低价
32.02
最高价
32.22
交易量
41
日变化
-0.31%
月变化
2.43%
6个月变化
13.52%
年变化
19.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%