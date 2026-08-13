BLUC: Bluemonte Large Cap Core ETF
今日BLUC汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点32.02和高点32.22进行交易。
关注Bluemonte Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLUC股票今天的价格是多少？
Bluemonte Large Cap Core ETF股票今天的定价为32.08。它在32.02 - 32.22范围内交易，昨天的收盘价为32.18，交易量达到41。BLUC的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Large Cap Core ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Large Cap Core ETF目前的价值为32.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.93%和USD。实时查看图表以跟踪BLUC走势。
如何购买BLUC股票？
您可以以32.08的当前价格购买Bluemonte Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在32.08或32.38附近，而41和-0.22%显示市场活动。立即关注BLUC的实时图表更新。
如何投资BLUC股票？
投资Bluemonte Large Cap Core ETF需要考虑年度范围25.91 - 32.37和当前价格32.08。许多人在以32.08或32.38下订单之前，会比较2.43%和。实时查看BLUC价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Large Cap Core ETF的最高价格是32.37。在25.91 - 32.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Core ETF的绩效。
Bluemonte Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Large Cap Core ETF（BLUC）的最低价格为25.91。将其与当前的32.08和25.91 - 32.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLUC股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.18和19.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.18
- 开盘价
- 32.15
- 卖价
- 32.08
- 买价
- 32.38
- 最低价
- 32.02
- 最高价
- 32.22
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.43%
- 6个月变化
- 13.52%
- 年变化
- 19.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%