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BLSH: Bullish
Курс BLSH за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.45, а максимальная — 24.66.
Следите за динамикой Bullish. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLSH сегодня?
Bullish (BLSH) сегодня оценивается на уровне 24.58. Инструмент торгуется в пределах 23.45 - 24.66, вчерашнее закрытие составило 23.65, а торговый объем достиг 1526. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bullish?
Bullish в настоящее время оценивается в 24.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.44% и USD. Отслеживайте движения BLSH на графике в реальном времени.
Как купить акции BLSH?
Вы можете купить акции Bullish (BLSH) по текущей цене 24.58. Ордера обычно размещаются около 24.58 или 24.88, тогда как 1526 и 2.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLSH?
Инвестирование в Bullish предполагает учет годового диапазона 20.55 - 74.98 и текущей цены 24.58. Многие сравнивают 14.91% и -19.46% перед размещением ордеров на 24.58 или 24.88. Изучайте ежедневные изменения цены BLSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bullish?
Самая высокая цена Bullish (BLSH) за последний год составила 74.98. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 74.98, сравнение с 23.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bullish на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bullish?
Самая низкая цена Bullish (BLSH) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 24.58 и 20.55 - 74.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLSH?
В прошлом Bullish проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.65 и -57.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.65
- Open
- 23.90
- Bid
- 24.58
- Ask
- 24.88
- Low
- 23.45
- High
- 24.66
- Объем
- 1.526 K
- Дневное изменение
- 3.93%
- Месячное изменение
- 14.91%
- 6-месячное изменение
- -19.46%
- Годовое изменение
- -57.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%