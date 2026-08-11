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BLSH: Bullish

24.58 USD 0.93 (3.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLSH за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.45, а максимальная — 24.66.

Следите за динамикой Bullish. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLSH сегодня?

Bullish (BLSH) сегодня оценивается на уровне 24.58. Инструмент торгуется в пределах 23.45 - 24.66, вчерашнее закрытие составило 23.65, а торговый объем достиг 1526. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bullish?

Bullish в настоящее время оценивается в 24.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.44% и USD. Отслеживайте движения BLSH на графике в реальном времени.

Как купить акции BLSH?

Вы можете купить акции Bullish (BLSH) по текущей цене 24.58. Ордера обычно размещаются около 24.58 или 24.88, тогда как 1526 и 2.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLSH?

Инвестирование в Bullish предполагает учет годового диапазона 20.55 - 74.98 и текущей цены 24.58. Многие сравнивают 14.91% и -19.46% перед размещением ордеров на 24.58 или 24.88. Изучайте ежедневные изменения цены BLSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bullish?

Самая высокая цена Bullish (BLSH) за последний год составила 74.98. Акции заметно колебались в пределах 20.55 - 74.98, сравнение с 23.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bullish на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bullish?

Самая низкая цена Bullish (BLSH) за год составила 20.55. Сравнение с текущими 24.58 и 20.55 - 74.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLSH?

В прошлом Bullish проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.65 и -57.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.45 24.66
Годовой диапазон
20.55 74.98
Предыдущее закрытие
23.65
Open
23.90
Bid
24.58
Ask
24.88
Low
23.45
High
24.66
Объем
1.526 K
Дневное изменение
3.93%
Месячное изменение
14.91%
6-месячное изменение
-19.46%
Годовое изменение
-57.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%