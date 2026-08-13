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BLSH: Bullish

24.53 USD 0.05 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLSH汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点24.16和高点24.89进行交易。

关注Bullish动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BLSH股票今天的价格是多少？

Bullish股票今天的定价为24.53。它在24.16 - 24.89范围内交易，昨天的收盘价为24.58，交易量达到1010。BLSH的实时价格图表显示了这些更新。

Bullish股票是否支付股息？

Bullish目前的价值为24.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.52%和USD。实时查看图表以跟踪BLSH走势。

如何购买BLSH股票？

您可以以24.53的当前价格购买Bullish股票。订单通常设置在24.53或24.83附近，而1010和-0.89%显示市场活动。立即关注BLSH的实时图表更新。

如何投资BLSH股票？

投资Bullish需要考虑年度范围20.55 - 74.98和当前价格24.53。许多人在以24.53或24.83下订单之前，会比较14.68%和。实时查看BLSH价格图表，了解每日变化。

Bullish股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bullish的最高价格是74.98。在20.55 - 74.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bullish的绩效。

Bullish股票的最低价格是多少？

Bullish（BLSH）的最低价格为20.55。将其与当前的24.53和20.55 - 74.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLSH股票是什么时候拆分的？

Bullish历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.58和-57.52%中可见。

日范围
24.16 24.89
年范围
20.55 74.98
前一天收盘价
24.58
开盘价
24.75
卖价
24.53
买价
24.83
最低价
24.16
最高价
24.89
交易量
1.010 K
日变化
-0.20%
月变化
14.68%
6个月变化
-19.63%
年变化
-57.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%