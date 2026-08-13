BLSH: Bullish
今日BLSH汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点24.16和高点24.89进行交易。
关注Bullish动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BLSH股票今天的价格是多少？
Bullish股票今天的定价为24.53。它在24.16 - 24.89范围内交易，昨天的收盘价为24.58，交易量达到1010。BLSH的实时价格图表显示了这些更新。
Bullish股票是否支付股息？
Bullish目前的价值为24.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.52%和USD。实时查看图表以跟踪BLSH走势。
如何购买BLSH股票？
您可以以24.53的当前价格购买Bullish股票。订单通常设置在24.53或24.83附近，而1010和-0.89%显示市场活动。立即关注BLSH的实时图表更新。
如何投资BLSH股票？
投资Bullish需要考虑年度范围20.55 - 74.98和当前价格24.53。许多人在以24.53或24.83下订单之前，会比较14.68%和。实时查看BLSH价格图表，了解每日变化。
Bullish股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bullish的最高价格是74.98。在20.55 - 74.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bullish的绩效。
Bullish股票的最低价格是多少？
Bullish（BLSH）的最低价格为20.55。将其与当前的24.53和20.55 - 74.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLSH股票是什么时候拆分的？
Bullish历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.58和-57.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.58
- 开盘价
- 24.75
- 卖价
- 24.53
- 买价
- 24.83
- 最低价
- 24.16
- 最高价
- 24.89
- 交易量
- 1.010 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 14.68%
- 6个月变化
- -19.63%
- 年变化
- -57.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%