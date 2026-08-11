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BLRK: Bluerock Acquisition Corp - Class A
Курс BLRK за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой Bluerock Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLRK сегодня?
Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLRK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluerock Acquisition Corp - Class A?
Bluerock Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.51% и USD. Отслеживайте движения BLRK на графике в реальном времени.
Как купить акции BLRK?
Вы можете купить акции Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLRK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLRK?
Инвестирование в Bluerock Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.68 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают -0.10% и 2.23% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены BLRK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluerock Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) за последний год составила 10.68. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.68, сравнение с 10.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluerock Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluerock Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.10 и 9.87 - 10.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLRK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLRK?
В прошлом Bluerock Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.06 и 1.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.06
- Open
- 10.10
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.10
- High
- 10.10
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 2.23%
- Годовое изменение
- 1.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%