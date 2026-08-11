КотировкиРазделы
Валюты / BLRK
Назад в Рынок акций США

BLRK: Bluerock Acquisition Corp - Class A

10.10 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLRK за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.10, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой Bluerock Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLRK сегодня?

Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.10 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLRK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluerock Acquisition Corp - Class A?

Bluerock Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.51% и USD. Отслеживайте движения BLRK на графике в реальном времени.

Как купить акции BLRK?

Вы можете купить акции Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLRK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLRK?

Инвестирование в Bluerock Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.68 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают -0.10% и 2.23% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены BLRK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluerock Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) за последний год составила 10.68. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.68, сравнение с 10.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluerock Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluerock Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Bluerock Acquisition Corp - Class A (BLRK) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.10 и 9.87 - 10.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLRK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLRK?

В прошлом Bluerock Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.06 и 1.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.10 10.10
Годовой диапазон
9.87 10.68
Предыдущее закрытие
10.06
Open
10.10
Bid
10.10
Ask
10.40
Low
10.10
High
10.10
Объем
1
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
2.23%
Годовое изменение
1.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%