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BLRK: Bluerock Acquisition Corp - Class A

10.07 USD 0.03 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLRK汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.06和高点10.07进行交易。

关注Bluerock Acquisition Corp - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLRK股票今天的价格是多少？

Bluerock Acquisition Corp - Class A股票今天的定价为10.07。它在10.06 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.10，交易量达到35。BLRK的实时价格图表显示了这些更新。

Bluerock Acquisition Corp - Class A股票是否支付股息？

Bluerock Acquisition Corp - Class A目前的价值为10.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪BLRK走势。

如何购买BLRK股票？

您可以以10.07的当前价格购买Bluerock Acquisition Corp - Class A股票。订单通常设置在10.07或10.37附近，而35和0.00%显示市场活动。立即关注BLRK的实时图表更新。

如何投资BLRK股票？

投资Bluerock Acquisition Corp - Class A需要考虑年度范围9.87 - 10.68和当前价格10.07。许多人在以10.07或10.37下订单之前，会比较-0.40%和。实时查看BLRK价格图表，了解每日变化。

Bluerock Acquisition Corp - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluerock Acquisition Corp - Class A的最高价格是10.68。在9.87 - 10.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluerock Acquisition Corp - Class A的绩效。

Bluerock Acquisition Corp - Class A股票的最低价格是多少？

Bluerock Acquisition Corp - Class A（BLRK）的最低价格为9.87。将其与当前的10.07和9.87 - 10.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLRK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLRK股票是什么时候拆分的？

Bluerock Acquisition Corp - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.10和1.21%中可见。

日范围
10.06 10.07
年范围
9.87 10.68
前一天收盘价
10.10
开盘价
10.07
卖价
10.07
买价
10.37
最低价
10.06
最高价
10.07
交易量
35
日变化
-0.30%
月变化
-0.40%
6个月变化
1.92%
年变化
1.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%