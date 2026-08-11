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BLOX: Nicholas Crypto Income ETF
Курс BLOX за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.74, а максимальная — 13.08.
Следите за динамикой Nicholas Crypto Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLOX сегодня?
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) сегодня оценивается на уровне 12.74. Инструмент торгуется в пределах 12.74 - 13.08, вчерашнее закрытие составило 13.06, а торговый объем достиг 743. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nicholas Crypto Income ETF?
Nicholas Crypto Income ETF в настоящее время оценивается в 12.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.83% и USD. Отслеживайте движения BLOX на графике в реальном времени.
Как купить акции BLOX?
Вы можете купить акции Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) по текущей цене 12.74. Ордера обычно размещаются около 12.74 или 13.04, тогда как 743 и -2.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLOX?
Инвестирование в Nicholas Crypto Income ETF предполагает учет годового диапазона 11.93 - 28.00 и текущей цены 12.74. Многие сравнивают -3.85% и -11.89% перед размещением ордеров на 12.74 или 13.04. Изучайте ежедневные изменения цены BLOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nicholas Crypto Income ETF?
Самая высокая цена Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) за последний год составила 28.00. Акции заметно колебались в пределах 11.93 - 28.00, сравнение с 13.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nicholas Crypto Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nicholas Crypto Income ETF?
Самая низкая цена Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) за год составила 11.93. Сравнение с текущими 12.74 и 11.93 - 28.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLOX?
В прошлом Nicholas Crypto Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.06 и -39.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.06
- Open
- 13.05
- Bid
- 12.74
- Ask
- 13.04
- Low
- 12.74
- High
- 13.08
- Объем
- 743
- Дневное изменение
- -2.45%
- Месячное изменение
- -3.85%
- 6-месячное изменение
- -11.89%
- Годовое изменение
- -39.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%