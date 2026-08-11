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BLOX: Nicholas Crypto Income ETF

12.74 USD 0.32 (2.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLOX за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.74, а максимальная — 13.08.

Следите за динамикой Nicholas Crypto Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLOX сегодня?

Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) сегодня оценивается на уровне 12.74. Инструмент торгуется в пределах 12.74 - 13.08, вчерашнее закрытие составило 13.06, а торговый объем достиг 743. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nicholas Crypto Income ETF?

Nicholas Crypto Income ETF в настоящее время оценивается в 12.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.83% и USD. Отслеживайте движения BLOX на графике в реальном времени.

Как купить акции BLOX?

Вы можете купить акции Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) по текущей цене 12.74. Ордера обычно размещаются около 12.74 или 13.04, тогда как 743 и -2.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLOX?

Инвестирование в Nicholas Crypto Income ETF предполагает учет годового диапазона 11.93 - 28.00 и текущей цены 12.74. Многие сравнивают -3.85% и -11.89% перед размещением ордеров на 12.74 или 13.04. Изучайте ежедневные изменения цены BLOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nicholas Crypto Income ETF?

Самая высокая цена Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) за последний год составила 28.00. Акции заметно колебались в пределах 11.93 - 28.00, сравнение с 13.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nicholas Crypto Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nicholas Crypto Income ETF?

Самая низкая цена Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) за год составила 11.93. Сравнение с текущими 12.74 и 11.93 - 28.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLOX?

В прошлом Nicholas Crypto Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.06 и -39.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.74 13.08
Годовой диапазон
11.93 28.00
Предыдущее закрытие
13.06
Open
13.05
Bid
12.74
Ask
13.04
Low
12.74
High
13.08
Объем
743
Дневное изменение
-2.45%
Месячное изменение
-3.85%
6-месячное изменение
-11.89%
Годовое изменение
-39.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%