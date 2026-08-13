BLOX: Nicholas Crypto Income ETF
今日BLOX汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点12.87和高点13.30进行交易。
关注Nicholas Crypto Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
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常见问题解答
BLOX股票今天的价格是多少？
Nicholas Crypto Income ETF股票今天的定价为12.91。它在12.87 - 13.30范围内交易，昨天的收盘价为12.74，交易量达到283。BLOX的实时价格图表显示了这些更新。
Nicholas Crypto Income ETF股票是否支付股息？
Nicholas Crypto Income ETF目前的价值为12.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.03%和USD。实时查看图表以跟踪BLOX走势。
如何购买BLOX股票？
您可以以12.91的当前价格购买Nicholas Crypto Income ETF股票。订单通常设置在12.91或13.21附近，而283和-1.90%显示市场活动。立即关注BLOX的实时图表更新。
如何投资BLOX股票？
投资Nicholas Crypto Income ETF需要考虑年度范围11.93 - 28.00和当前价格12.91。许多人在以12.91或13.21下订单之前，会比较-2.57%和。实时查看BLOX价格图表，了解每日变化。
Nicholas Crypto Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nicholas Crypto Income ETF的最高价格是28.00。在11.93 - 28.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nicholas Crypto Income ETF的绩效。
Nicholas Crypto Income ETF股票的最低价格是多少？
Nicholas Crypto Income ETF（BLOX）的最低价格为11.93。将其与当前的12.91和11.93 - 28.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLOX股票是什么时候拆分的？
Nicholas Crypto Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.74和-39.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.74
- 开盘价
- 13.16
- 卖价
- 12.91
- 买价
- 13.21
- 最低价
- 12.87
- 最高价
- 13.30
- 交易量
- 283
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- -2.57%
- 6个月变化
- -10.72%
- 年变化
- -39.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%