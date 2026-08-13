报价部分
货币 / BLOX
回到股票

BLOX: Nicholas Crypto Income ETF

12.91 USD 0.17 (1.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLOX汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点12.87和高点13.30进行交易。

关注Nicholas Crypto Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLOX股票今天的价格是多少？

Nicholas Crypto Income ETF股票今天的定价为12.91。它在12.87 - 13.30范围内交易，昨天的收盘价为12.74，交易量达到283。BLOX的实时价格图表显示了这些更新。

Nicholas Crypto Income ETF股票是否支付股息？

Nicholas Crypto Income ETF目前的价值为12.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.03%和USD。实时查看图表以跟踪BLOX走势。

如何购买BLOX股票？

您可以以12.91的当前价格购买Nicholas Crypto Income ETF股票。订单通常设置在12.91或13.21附近，而283和-1.90%显示市场活动。立即关注BLOX的实时图表更新。

如何投资BLOX股票？

投资Nicholas Crypto Income ETF需要考虑年度范围11.93 - 28.00和当前价格12.91。许多人在以12.91或13.21下订单之前，会比较-2.57%和。实时查看BLOX价格图表，了解每日变化。

Nicholas Crypto Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nicholas Crypto Income ETF的最高价格是28.00。在11.93 - 28.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nicholas Crypto Income ETF的绩效。

Nicholas Crypto Income ETF股票的最低价格是多少？

Nicholas Crypto Income ETF（BLOX）的最低价格为11.93。将其与当前的12.91和11.93 - 28.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLOX股票是什么时候拆分的？

Nicholas Crypto Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.74和-39.03%中可见。

日范围
12.87 13.30
年范围
11.93 28.00
前一天收盘价
12.74
开盘价
13.16
卖价
12.91
买价
13.21
最低价
12.87
最高价
13.30
交易量
283
日变化
1.33%
月变化
-2.57%
6个月变化
-10.72%
年变化
-39.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%