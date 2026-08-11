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BLGR: Bluemonte Large Cap Growth ETF

32.79 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLGR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.74, а максимальная — 32.95.

Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLGR сегодня?

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) сегодня оценивается на уровне 32.79. Инструмент торгуется в пределах 32.74 - 32.95, вчерашнее закрытие составило 32.79, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Growth ETF?

Bluemonte Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 32.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.44% и USD. Отслеживайте движения BLGR на графике в реальном времени.

Как купить акции BLGR?

Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) по текущей цене 32.79. Ордера обычно размещаются около 32.79 или 33.09, тогда как 23 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLGR?

Инвестирование в Bluemonte Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.63 - 32.95 и текущей цены 32.79. Многие сравнивают 3.63% и 16.40% перед размещением ордеров на 32.79 или 33.09. Изучайте ежедневные изменения цены BLGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) за последний год составила 32.95. Акции заметно колебались в пределах 25.63 - 32.95, сравнение с 32.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) за год составила 25.63. Сравнение с текущими 32.79 и 25.63 - 32.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLGR?

В прошлом Bluemonte Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.79 и 21.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.74 32.95
Годовой диапазон
25.63 32.95
Предыдущее закрытие
32.79
Open
32.82
Bid
32.79
Ask
33.09
Low
32.74
High
32.95
Объем
23
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
3.63%
6-месячное изменение
16.40%
Годовое изменение
21.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%