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BLGR: Bluemonte Large Cap Growth ETF
Курс BLGR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.74, а максимальная — 32.95.
Следите за динамикой Bluemonte Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLGR сегодня?
Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) сегодня оценивается на уровне 32.79. Инструмент торгуется в пределах 32.74 - 32.95, вчерашнее закрытие составило 32.79, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Large Cap Growth ETF?
Bluemonte Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 32.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.44% и USD. Отслеживайте движения BLGR на графике в реальном времени.
Как купить акции BLGR?
Вы можете купить акции Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) по текущей цене 32.79. Ордера обычно размещаются около 32.79 или 33.09, тогда как 23 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLGR?
Инвестирование в Bluemonte Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.63 - 32.95 и текущей цены 32.79. Многие сравнивают 3.63% и 16.40% перед размещением ордеров на 32.79 или 33.09. Изучайте ежедневные изменения цены BLGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Large Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) за последний год составила 32.95. Акции заметно колебались в пределах 25.63 - 32.95, сравнение с 32.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Large Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) за год составила 25.63. Сравнение с текущими 32.79 и 25.63 - 32.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLGR?
В прошлом Bluemonte Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.79 и 21.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.79
- Open
- 32.82
- Bid
- 32.79
- Ask
- 33.09
- Low
- 32.74
- High
- 32.95
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.63%
- 6-месячное изменение
- 16.40%
- Годовое изменение
- 21.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%