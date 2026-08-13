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BLGR: Bluemonte Large Cap Growth ETF

32.64 USD 0.15 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLGR汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点32.57和高点32.85进行交易。

关注Bluemonte Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLGR股票今天的价格是多少？

Bluemonte Large Cap Growth ETF股票今天的定价为32.64。它在32.57 - 32.85范围内交易，昨天的收盘价为32.79，交易量达到31。BLGR的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Large Cap Growth ETF目前的价值为32.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.89%和USD。实时查看图表以跟踪BLGR走势。

如何购买BLGR股票？

您可以以32.64的当前价格购买Bluemonte Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在32.64或32.94附近，而31和-0.24%显示市场活动。立即关注BLGR的实时图表更新。

如何投资BLGR股票？

投资Bluemonte Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围25.63 - 32.95和当前价格32.64。许多人在以32.64或32.94下订单之前，会比较3.16%和。实时查看BLGR价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Large Cap Growth ETF的最高价格是32.95。在25.63 - 32.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Growth ETF的绩效。

Bluemonte Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Large Cap Growth ETF（BLGR）的最低价格为25.63。将其与当前的32.64和25.63 - 32.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLGR股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.79和20.89%中可见。

日范围
32.57 32.85
年范围
25.63 32.95
前一天收盘价
32.79
开盘价
32.72
卖价
32.64
买价
32.94
最低价
32.57
最高价
32.85
交易量
31
日变化
-0.46%
月变化
3.16%
6个月变化
15.87%
年变化
20.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%