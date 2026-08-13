BLGR: Bluemonte Large Cap Growth ETF
今日BLGR汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点32.57和高点32.85进行交易。
关注Bluemonte Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
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常见问题解答
BLGR股票今天的价格是多少？
Bluemonte Large Cap Growth ETF股票今天的定价为32.64。它在32.57 - 32.85范围内交易，昨天的收盘价为32.79，交易量达到31。BLGR的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Large Cap Growth ETF目前的价值为32.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.89%和USD。实时查看图表以跟踪BLGR走势。
如何购买BLGR股票？
您可以以32.64的当前价格购买Bluemonte Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在32.64或32.94附近，而31和-0.24%显示市场活动。立即关注BLGR的实时图表更新。
如何投资BLGR股票？
投资Bluemonte Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围25.63 - 32.95和当前价格32.64。许多人在以32.64或32.94下订单之前，会比较3.16%和。实时查看BLGR价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Large Cap Growth ETF的最高价格是32.95。在25.63 - 32.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Large Cap Growth ETF的绩效。
Bluemonte Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Large Cap Growth ETF（BLGR）的最低价格为25.63。将其与当前的32.64和25.63 - 32.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLGR股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.79和20.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.79
- 开盘价
- 32.72
- 卖价
- 32.64
- 买价
- 32.94
- 最低价
- 32.57
- 最高价
- 32.85
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 3.16%
- 6个月变化
- 15.87%
- 年变化
- 20.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%