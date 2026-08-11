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BLDX: Impax Global Infrastructure ETF

26.37 USD 0.16 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLDX за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.37, а максимальная — 26.46.

Следите за динамикой Impax Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLDX сегодня?

Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) сегодня оценивается на уровне 26.37. Инструмент торгуется в пределах 26.37 - 26.46, вчерашнее закрытие составило 26.53, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Impax Global Infrastructure ETF?

Impax Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 26.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.35% и USD. Отслеживайте движения BLDX на графике в реальном времени.

Как купить акции BLDX?

Вы можете купить акции Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) по текущей цене 26.37. Ордера обычно размещаются около 26.37 или 26.67, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLDX?

Инвестирование в Impax Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 28.92 и текущей цены 26.37. Многие сравнивают 1.11% и -2.75% перед размещением ордеров на 26.37 или 26.67. Изучайте ежедневные изменения цены BLDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Impax Global Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) за последний год составила 28.92. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 28.92, сравнение с 26.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Impax Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Impax Global Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 26.37 и 25.06 - 28.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLDX?

В прошлом Impax Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.53 и 4.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.37 26.46
Годовой диапазон
25.06 28.92
Предыдущее закрытие
26.53
Open
26.42
Bid
26.37
Ask
26.67
Low
26.37
High
26.46
Объем
3
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
-2.75%
Годовое изменение
4.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%