- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLDX: Impax Global Infrastructure ETF
Курс BLDX за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.37, а максимальная — 26.46.
Следите за динамикой Impax Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLDX сегодня?
Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) сегодня оценивается на уровне 26.37. Инструмент торгуется в пределах 26.37 - 26.46, вчерашнее закрытие составило 26.53, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Impax Global Infrastructure ETF?
Impax Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 26.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.35% и USD. Отслеживайте движения BLDX на графике в реальном времени.
Как купить акции BLDX?
Вы можете купить акции Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) по текущей цене 26.37. Ордера обычно размещаются около 26.37 или 26.67, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLDX?
Инвестирование в Impax Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 28.92 и текущей цены 26.37. Многие сравнивают 1.11% и -2.75% перед размещением ордеров на 26.37 или 26.67. Изучайте ежедневные изменения цены BLDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Impax Global Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) за последний год составила 28.92. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 28.92, сравнение с 26.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Impax Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Impax Global Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Impax Global Infrastructure ETF (BLDX) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 26.37 и 25.06 - 28.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLDX?
В прошлом Impax Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.53 и 4.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.53
- Open
- 26.42
- Bid
- 26.37
- Ask
- 26.67
- Low
- 26.37
- High
- 26.46
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- -2.75%
- Годовое изменение
- 4.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%