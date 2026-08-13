BLDX股票今天的价格是多少？ Impax Global Infrastructure ETF股票今天的定价为26.30。它在26.30 - 26.34范围内交易，昨天的收盘价为26.37，交易量达到2。BLDX的实时价格图表显示了这些更新。

Impax Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？ Impax Global Infrastructure ETF目前的价值为26.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.08%和USD。实时查看图表以跟踪BLDX走势。

如何购买BLDX股票？ 您可以以26.30的当前价格购买Impax Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在26.30或26.60附近，而2和-0.15%显示市场活动。立即关注BLDX的实时图表更新。

如何投资BLDX股票？ 投资Impax Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围25.06 - 28.92和当前价格26.30。许多人在以26.30或26.60下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BLDX价格图表，了解每日变化。

Impax Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Impax Global Infrastructure ETF的最高价格是28.92。在25.06 - 28.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Impax Global Infrastructure ETF的绩效。

Impax Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？ Impax Global Infrastructure ETF（BLDX）的最低价格为25.06。将其与当前的26.30和25.06 - 28.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。