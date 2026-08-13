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BLDX: Impax Global Infrastructure ETF

26.30 USD 0.07 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLDX汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点26.30和高点26.34进行交易。

关注Impax Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLDX股票今天的价格是多少？

Impax Global Infrastructure ETF股票今天的定价为26.30。它在26.30 - 26.34范围内交易，昨天的收盘价为26.37，交易量达到2。BLDX的实时价格图表显示了这些更新。

Impax Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Impax Global Infrastructure ETF目前的价值为26.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.08%和USD。实时查看图表以跟踪BLDX走势。

如何购买BLDX股票？

您可以以26.30的当前价格购买Impax Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在26.30或26.60附近，而2和-0.15%显示市场活动。立即关注BLDX的实时图表更新。

如何投资BLDX股票？

投资Impax Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围25.06 - 28.92和当前价格26.30。许多人在以26.30或26.60下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BLDX价格图表，了解每日变化。

Impax Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Impax Global Infrastructure ETF的最高价格是28.92。在25.06 - 28.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Impax Global Infrastructure ETF的绩效。

Impax Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Impax Global Infrastructure ETF（BLDX）的最低价格为25.06。将其与当前的26.30和25.06 - 28.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLDX股票是什么时候拆分的？

Impax Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.37和4.08%中可见。

日范围
26.30 26.34
年范围
25.06 28.92
前一天收盘价
26.37
开盘价
26.34
卖价
26.30
买价
26.60
最低价
26.30
最高价
26.34
交易量
2
日变化
-0.27%
月变化
0.84%
6个月变化
-3.01%
年变化
4.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%