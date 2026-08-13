BLDX: Impax Global Infrastructure ETF
今日BLDX汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点26.30和高点26.34进行交易。
关注Impax Global Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BLDX股票今天的价格是多少？
Impax Global Infrastructure ETF股票今天的定价为26.30。它在26.30 - 26.34范围内交易，昨天的收盘价为26.37，交易量达到2。BLDX的实时价格图表显示了这些更新。
Impax Global Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Impax Global Infrastructure ETF目前的价值为26.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.08%和USD。实时查看图表以跟踪BLDX走势。
如何购买BLDX股票？
您可以以26.30的当前价格购买Impax Global Infrastructure ETF股票。订单通常设置在26.30或26.60附近，而2和-0.15%显示市场活动。立即关注BLDX的实时图表更新。
如何投资BLDX股票？
投资Impax Global Infrastructure ETF需要考虑年度范围25.06 - 28.92和当前价格26.30。许多人在以26.30或26.60下订单之前，会比较0.84%和。实时查看BLDX价格图表，了解每日变化。
Impax Global Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Impax Global Infrastructure ETF的最高价格是28.92。在25.06 - 28.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Impax Global Infrastructure ETF的绩效。
Impax Global Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Impax Global Infrastructure ETF（BLDX）的最低价格为25.06。将其与当前的26.30和25.06 - 28.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLDX股票是什么时候拆分的？
Impax Global Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.37和4.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.37
- 开盘价
- 26.34
- 卖价
- 26.30
- 买价
- 26.60
- 最低价
- 26.30
- 最高价
- 26.34
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- -3.01%
- 年变化
- 4.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%