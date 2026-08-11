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BKMI: BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
Курс BKMI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.94, а максимальная — 26.03.
Следите за динамикой BNY Mellon Municipal Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKMI сегодня?
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) сегодня оценивается на уровне 26.03. Инструмент торгуется в пределах 25.94 - 26.03, вчерашнее закрытие составило 26.00, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 26.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.66% и USD. Отслеживайте движения BKMI на графике в реальном времени.
Как купить акции BKMI?
Вы можете купить акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) по текущей цене 26.03. Ордера обычно размещаются около 26.03 или 26.33, тогда как 40 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKMI?
Инвестирование в BNY Mellon Municipal Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 25.83 - 26.88 и текущей цены 26.03. Многие сравнивают 0.70% и -2.73% перед размещением ордеров на 26.03 или 26.33. Изучайте ежедневные изменения цены BKMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) за последний год составила 26.88. Акции заметно колебались в пределах 25.83 - 26.88, сравнение с 26.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Municipal Intermediate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) за год составила 25.83. Сравнение с текущими 26.03 и 25.83 - 26.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKMI?
В прошлом BNY Mellon Municipal Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.00 и -1.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.00
- Open
- 25.94
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Low
- 25.94
- High
- 26.03
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.70%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- -1.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%