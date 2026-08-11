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BKMI: BNY Mellon Municipal Intermediate ETF

26.03 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BKMI за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.94, а максимальная — 26.03.

Следите за динамикой BNY Mellon Municipal Intermediate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKMI сегодня?

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) сегодня оценивается на уровне 26.03. Инструмент торгуется в пределах 25.94 - 26.03, вчерашнее закрытие составило 26.00, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF в настоящее время оценивается в 26.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.66% и USD. Отслеживайте движения BKMI на графике в реальном времени.

Как купить акции BKMI?

Вы можете купить акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) по текущей цене 26.03. Ордера обычно размещаются около 26.03 или 26.33, тогда как 40 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKMI?

Инвестирование в BNY Mellon Municipal Intermediate ETF предполагает учет годового диапазона 25.83 - 26.88 и текущей цены 26.03. Многие сравнивают 0.70% и -2.73% перед размещением ордеров на 26.03 или 26.33. Изучайте ежедневные изменения цены BKMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) за последний год составила 26.88. Акции заметно колебались в пределах 25.83 - 26.88, сравнение с 26.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Municipal Intermediate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Municipal Intermediate ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) за год составила 25.83. Сравнение с текущими 26.03 и 25.83 - 26.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKMI?

В прошлом BNY Mellon Municipal Intermediate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.00 и -1.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.94 26.03
Годовой диапазон
25.83 26.88
Предыдущее закрытие
26.00
Open
25.94
Bid
26.03
Ask
26.33
Low
25.94
High
26.03
Объем
40
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.70%
6-месячное изменение
-2.73%
Годовое изменение
-1.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%