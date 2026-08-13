BKMI: BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
今日BKMI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点26.02和高点26.08进行交易。
关注BNY Mellon Municipal Intermediate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BKMI股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票今天的定价为26.08。它在26.02 - 26.08范围内交易，昨天的收盘价为26.03，交易量达到58。BKMI的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF目前的价值为26.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪BKMI走势。
如何购买BKMI股票？
您可以以26.08的当前价格购买BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票。订单通常设置在26.08或26.38附近，而58和0.19%显示市场活动。立即关注BKMI的实时图表更新。
如何投资BKMI股票？
投资BNY Mellon Municipal Intermediate ETF需要考虑年度范围25.83 - 26.88和当前价格26.08。许多人在以26.08或26.38下订单之前，会比较0.89%和。实时查看BKMI价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Municipal Intermediate ETF的最高价格是26.88。在25.83 - 26.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Municipal Intermediate ETF的绩效。
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF（BKMI）的最低价格为25.83。将其与当前的26.08和25.83 - 26.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKMI股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.03和-1.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.03
- 开盘价
- 26.03
- 卖价
- 26.08
- 买价
- 26.38
- 最低价
- 26.02
- 最高价
- 26.08
- 交易量
- 58
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -2.54%
- 年变化
- -1.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%