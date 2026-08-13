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BKMI: BNY Mellon Municipal Intermediate ETF

26.08 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BKMI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点26.02和高点26.08进行交易。

关注BNY Mellon Municipal Intermediate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BKMI股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票今天的定价为26.08。它在26.02 - 26.08范围内交易，昨天的收盘价为26.03，交易量达到58。BKMI的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF目前的价值为26.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪BKMI走势。

如何购买BKMI股票？

您可以以26.08的当前价格购买BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票。订单通常设置在26.08或26.38附近，而58和0.19%显示市场活动。立即关注BKMI的实时图表更新。

如何投资BKMI股票？

投资BNY Mellon Municipal Intermediate ETF需要考虑年度范围25.83 - 26.88和当前价格26.08。许多人在以26.08或26.38下订单之前，会比较0.89%和。实时查看BKMI价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Municipal Intermediate ETF的最高价格是26.88。在25.83 - 26.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Municipal Intermediate ETF的绩效。

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF（BKMI）的最低价格为25.83。将其与当前的26.08和25.83 - 26.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKMI股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Municipal Intermediate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.03和-1.47%中可见。

日范围
26.02 26.08
年范围
25.83 26.88
前一天收盘价
26.03
开盘价
26.03
卖价
26.08
买价
26.38
最低价
26.02
最高价
26.08
交易量
58
日变化
0.19%
月变化
0.89%
6个月变化
-2.54%
年变化
-1.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%