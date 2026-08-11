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BKFI: BNY Mellon Active Core Bond ETF

23.52 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BKFI за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.52, а максимальная — 23.52.

Следите за динамикой BNY Mellon Active Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKFI сегодня?

BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) сегодня оценивается на уровне 23.52. Инструмент торгуется в пределах 23.52 - 23.52, вчерашнее закрытие составило 23.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Active Core Bond ETF?

BNY Mellon Active Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.93% и USD. Отслеживайте движения BKFI на графике в реальном времени.

Как купить акции BKFI?

Вы можете купить акции BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) по текущей цене 23.52. Ордера обычно размещаются около 23.52 или 23.82, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKFI?

Инвестирование в BNY Mellon Active Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 24.53 и текущей цены 23.52. Многие сравнивают 0.86% и -3.49% перед размещением ордеров на 23.52 или 23.82. Изучайте ежедневные изменения цены BKFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Active Core Bond ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) за последний год составила 24.53. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 24.53, сравнение с 23.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Active Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Active Core Bond ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.52 и 22.57 - 24.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKFI?

В прошлом BNY Mellon Active Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.56 и -2.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.52 23.52
Годовой диапазон
22.57 24.53
Предыдущее закрытие
23.56
Open
23.52
Bid
23.52
Ask
23.82
Low
23.52
High
23.52
Объем
1
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
-3.49%
Годовое изменение
-2.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%