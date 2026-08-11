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BKFI: BNY Mellon Active Core Bond ETF
Курс BKFI за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.52, а максимальная — 23.52.
Следите за динамикой BNY Mellon Active Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKFI сегодня?
BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) сегодня оценивается на уровне 23.52. Инструмент торгуется в пределах 23.52 - 23.52, вчерашнее закрытие составило 23.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Active Core Bond ETF?
BNY Mellon Active Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.93% и USD. Отслеживайте движения BKFI на графике в реальном времени.
Как купить акции BKFI?
Вы можете купить акции BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) по текущей цене 23.52. Ордера обычно размещаются около 23.52 или 23.82, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKFI?
Инвестирование в BNY Mellon Active Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.57 - 24.53 и текущей цены 23.52. Многие сравнивают 0.86% и -3.49% перед размещением ордеров на 23.52 или 23.82. Изучайте ежедневные изменения цены BKFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Active Core Bond ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) за последний год составила 24.53. Акции заметно колебались в пределах 22.57 - 24.53, сравнение с 23.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Active Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Active Core Bond ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Active Core Bond ETF (BKFI) за год составила 22.57. Сравнение с текущими 23.52 и 22.57 - 24.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKFI?
В прошлом BNY Mellon Active Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.56 и -2.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.56
- Open
- 23.52
- Bid
- 23.52
- Ask
- 23.82
- Low
- 23.52
- High
- 23.52
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- -3.49%
- Годовое изменение
- -2.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%