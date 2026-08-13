BKFI: BNY Mellon Active Core Bond ETF
今日BKFI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点23.50和高点23.50进行交易。
关注BNY Mellon Active Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BKFI股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Active Core Bond ETF股票今天的定价为23.50。它在23.50 - 23.50范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到1。BKFI的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Active Core Bond ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Active Core Bond ETF目前的价值为23.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪BKFI走势。
如何购买BKFI股票？
您可以以23.50的当前价格购买BNY Mellon Active Core Bond ETF股票。订单通常设置在23.50或23.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BKFI的实时图表更新。
如何投资BKFI股票？
投资BNY Mellon Active Core Bond ETF需要考虑年度范围22.57 - 24.53和当前价格23.50。许多人在以23.50或23.80下订单之前，会比较0.77%和。实时查看BKFI价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Active Core Bond ETF的最高价格是24.53。在22.57 - 24.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Active Core Bond ETF的绩效。
BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Active Core Bond ETF（BKFI）的最低价格为22.57。将其与当前的23.50和22.57 - 24.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKFI股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Active Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.52和-3.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.52
- 开盘价
- 23.50
- 卖价
- 23.50
- 买价
- 23.80
- 最低价
- 23.50
- 最高价
- 23.50
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- -3.57%
- 年变化
- -3.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%