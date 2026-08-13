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BKFI: BNY Mellon Active Core Bond ETF

23.50 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BKFI汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点23.50和高点23.50进行交易。

关注BNY Mellon Active Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BKFI股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票今天的定价为23.50。它在23.50 - 23.50范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到1。BKFI的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Active Core Bond ETF目前的价值为23.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪BKFI走势。

如何购买BKFI股票？

您可以以23.50的当前价格购买BNY Mellon Active Core Bond ETF股票。订单通常设置在23.50或23.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BKFI的实时图表更新。

如何投资BKFI股票？

投资BNY Mellon Active Core Bond ETF需要考虑年度范围22.57 - 24.53和当前价格23.50。许多人在以23.50或23.80下订单之前，会比较0.77%和。实时查看BKFI价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Active Core Bond ETF的最高价格是24.53。在22.57 - 24.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Active Core Bond ETF的绩效。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Active Core Bond ETF（BKFI）的最低价格为22.57。将其与当前的23.50和22.57 - 24.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKFI股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Active Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.52和-3.01%中可见。

日范围
23.50 23.50
年范围
22.57 24.53
前一天收盘价
23.52
开盘价
23.50
卖价
23.50
买价
23.80
最低价
23.50
最高价
23.50
交易量
1
日变化
-0.09%
月变化
0.77%
6个月变化
-3.57%
年变化
-3.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%