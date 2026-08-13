BKFI股票今天的价格是多少？ BNY Mellon Active Core Bond ETF股票今天的定价为23.50。它在23.50 - 23.50范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到1。BKFI的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票是否支付股息？ BNY Mellon Active Core Bond ETF目前的价值为23.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.01%和USD。实时查看图表以跟踪BKFI走势。

如何购买BKFI股票？ 您可以以23.50的当前价格购买BNY Mellon Active Core Bond ETF股票。订单通常设置在23.50或23.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BKFI的实时图表更新。

如何投资BKFI股票？ 投资BNY Mellon Active Core Bond ETF需要考虑年度范围22.57 - 24.53和当前价格23.50。许多人在以23.50或23.80下订单之前，会比较0.77%和。实时查看BKFI价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BNY Mellon Active Core Bond ETF的最高价格是24.53。在22.57 - 24.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Active Core Bond ETF的绩效。

BNY Mellon Active Core Bond ETF股票的最低价格是多少？ BNY Mellon Active Core Bond ETF（BKFI）的最低价格为22.57。将其与当前的23.50和22.57 - 24.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。