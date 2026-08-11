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BKDV: BNY Mellon Dynamic Value ETF

35.09 USD 0.21 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BKDV за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.90, а максимальная — 35.13.

Следите за динамикой BNY Mellon Dynamic Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKDV сегодня?

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) сегодня оценивается на уровне 35.09. Инструмент торгуется в пределах 34.90 - 35.13, вчерашнее закрытие составило 34.88, а торговый объем достиг 326. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Dynamic Value ETF?

BNY Mellon Dynamic Value ETF в настоящее время оценивается в 35.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.56% и USD. Отслеживайте движения BKDV на графике в реальном времени.

Как купить акции BKDV?

Вы можете купить акции BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) по текущей цене 35.09. Ордера обычно размещаются около 35.09 или 35.39, тогда как 326 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKDV?

Инвестирование в BNY Mellon Dynamic Value ETF предполагает учет годового диапазона 28.93 - 35.13 и текущей цены 35.09. Многие сравнивают 2.21% и 14.50% перед размещением ордеров на 35.09 или 35.39. Изучайте ежедневные изменения цены BKDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Dynamic Value ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) за последний год составила 35.13. Акции заметно колебались в пределах 28.93 - 35.13, сравнение с 34.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Dynamic Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Dynamic Value ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) за год составила 28.93. Сравнение с текущими 35.09 и 28.93 - 35.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKDV?

В прошлом BNY Mellon Dynamic Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.88 и 13.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.90 35.13
Годовой диапазон
28.93 35.13
Предыдущее закрытие
34.88
Open
34.96
Bid
35.09
Ask
35.39
Low
34.90
High
35.13
Объем
326
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
14.50%
Годовое изменение
13.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%