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BKDV: BNY Mellon Dynamic Value ETF
Курс BKDV за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.90, а максимальная — 35.13.
Следите за динамикой BNY Mellon Dynamic Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKDV сегодня?
BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) сегодня оценивается на уровне 35.09. Инструмент торгуется в пределах 34.90 - 35.13, вчерашнее закрытие составило 34.88, а торговый объем достиг 326. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Dynamic Value ETF?
BNY Mellon Dynamic Value ETF в настоящее время оценивается в 35.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.56% и USD. Отслеживайте движения BKDV на графике в реальном времени.
Как купить акции BKDV?
Вы можете купить акции BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) по текущей цене 35.09. Ордера обычно размещаются около 35.09 или 35.39, тогда как 326 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKDV?
Инвестирование в BNY Mellon Dynamic Value ETF предполагает учет годового диапазона 28.93 - 35.13 и текущей цены 35.09. Многие сравнивают 2.21% и 14.50% перед размещением ордеров на 35.09 или 35.39. Изучайте ежедневные изменения цены BKDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Dynamic Value ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) за последний год составила 35.13. Акции заметно колебались в пределах 28.93 - 35.13, сравнение с 34.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Dynamic Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Dynamic Value ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) за год составила 28.93. Сравнение с текущими 35.09 и 28.93 - 35.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKDV?
В прошлом BNY Mellon Dynamic Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.88 и 13.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.88
- Open
- 34.96
- Bid
- 35.09
- Ask
- 35.39
- Low
- 34.90
- High
- 35.13
- Объем
- 326
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 14.50%
- Годовое изменение
- 13.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%