BKDV股票今天的价格是多少？ BNY Mellon Dynamic Value ETF股票今天的定价为35.03。它在34.99 - 35.14范围内交易，昨天的收盘价为35.09，交易量达到332。BKDV的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票是否支付股息？ BNY Mellon Dynamic Value ETF目前的价值为35.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.37%和USD。实时查看图表以跟踪BKDV走势。

如何购买BKDV股票？ 您可以以35.03的当前价格购买BNY Mellon Dynamic Value ETF股票。订单通常设置在35.03或35.33附近，而332和-0.23%显示市场活动。立即关注BKDV的实时图表更新。

如何投资BKDV股票？ 投资BNY Mellon Dynamic Value ETF需要考虑年度范围28.93 - 35.14和当前价格35.03。许多人在以35.03或35.33下订单之前，会比较2.04%和。实时查看BKDV价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BNY Mellon Dynamic Value ETF的最高价格是35.14。在28.93 - 35.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Dynamic Value ETF的绩效。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最低价格是多少？ BNY Mellon Dynamic Value ETF（BKDV）的最低价格为28.93。将其与当前的35.03和28.93 - 35.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。