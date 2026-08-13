BKDV: BNY Mellon Dynamic Value ETF
今日BKDV汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.99和高点35.14进行交易。
关注BNY Mellon Dynamic Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BKDV股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Dynamic Value ETF股票今天的定价为35.03。它在34.99 - 35.14范围内交易，昨天的收盘价为35.09，交易量达到332。BKDV的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Dynamic Value ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Dynamic Value ETF目前的价值为35.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.37%和USD。实时查看图表以跟踪BKDV走势。
如何购买BKDV股票？
您可以以35.03的当前价格购买BNY Mellon Dynamic Value ETF股票。订单通常设置在35.03或35.33附近，而332和-0.23%显示市场活动。立即关注BKDV的实时图表更新。
如何投资BKDV股票？
投资BNY Mellon Dynamic Value ETF需要考虑年度范围28.93 - 35.14和当前价格35.03。许多人在以35.03或35.33下订单之前，会比较2.04%和。实时查看BKDV价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Dynamic Value ETF的最高价格是35.14。在28.93 - 35.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Dynamic Value ETF的绩效。
BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Dynamic Value ETF（BKDV）的最低价格为28.93。将其与当前的35.03和28.93 - 35.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKDV股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Dynamic Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.09和13.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.09
- 开盘价
- 35.11
- 卖价
- 35.03
- 买价
- 35.33
- 最低价
- 34.99
- 最高价
- 35.14
- 交易量
- 332
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 14.31%
- 年变化
- 13.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%