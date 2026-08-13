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BKDV: BNY Mellon Dynamic Value ETF

35.03 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BKDV汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.99和高点35.14进行交易。

关注BNY Mellon Dynamic Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BKDV股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票今天的定价为35.03。它在34.99 - 35.14范围内交易，昨天的收盘价为35.09，交易量达到332。BKDV的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Dynamic Value ETF目前的价值为35.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.37%和USD。实时查看图表以跟踪BKDV走势。

如何购买BKDV股票？

您可以以35.03的当前价格购买BNY Mellon Dynamic Value ETF股票。订单通常设置在35.03或35.33附近，而332和-0.23%显示市场活动。立即关注BKDV的实时图表更新。

如何投资BKDV股票？

投资BNY Mellon Dynamic Value ETF需要考虑年度范围28.93 - 35.14和当前价格35.03。许多人在以35.03或35.33下订单之前，会比较2.04%和。实时查看BKDV价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Dynamic Value ETF的最高价格是35.14。在28.93 - 35.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Dynamic Value ETF的绩效。

BNY Mellon Dynamic Value ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Dynamic Value ETF（BKDV）的最低价格为28.93。将其与当前的35.03和28.93 - 35.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKDV股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Dynamic Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.09和13.37%中可见。

日范围
34.99 35.14
年范围
28.93 35.14
前一天收盘价
35.09
开盘价
35.11
卖价
35.03
买价
35.33
最低价
34.99
最高价
35.14
交易量
332
日变化
-0.17%
月变化
2.04%
6个月变化
14.31%
年变化
13.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%