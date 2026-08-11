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BKCG: BNY Mellon Concentrated Growth ETF
Курс BKCG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 39.92.
Следите за динамикой BNY Mellon Concentrated Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BKCG сегодня?
BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) сегодня оценивается на уровне 39.79. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 39.92, вчерашнее закрытие составило 39.88, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
BNY Mellon Concentrated Growth ETF в настоящее время оценивается в 39.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.71% и USD. Отслеживайте движения BKCG на графике в реальном времени.
Как купить акции BKCG?
Вы можете купить акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) по текущей цене 39.79. Ордера обычно размещаются около 39.79 или 40.09, тогда как 18 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BKCG?
Инвестирование в BNY Mellon Concentrated Growth ETF предполагает учет годового диапазона 33.02 - 39.92 и текущей цены 39.79. Многие сравнивают 2.47% и 10.99% перед размещением ордеров на 39.79 или 40.09. Изучайте ежедневные изменения цены BKCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) за последний год составила 39.92. Акции заметно колебались в пределах 33.02 - 39.92, сравнение с 39.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Concentrated Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) за год составила 33.02. Сравнение с текущими 39.79 и 33.02 - 39.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BKCG?
В прошлом BNY Mellon Concentrated Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.88 и 10.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.88
- Open
- 39.82
- Bid
- 39.79
- Ask
- 40.09
- Low
- 39.73
- High
- 39.92
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 2.47%
- 6-месячное изменение
- 10.99%
- Годовое изменение
- 10.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%