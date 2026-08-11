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BKCG: BNY Mellon Concentrated Growth ETF

39.79 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BKCG за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 39.92.

Следите за динамикой BNY Mellon Concentrated Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BKCG сегодня?

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) сегодня оценивается на уровне 39.79. Инструмент торгуется в пределах 39.73 - 39.92, вчерашнее закрытие составило 39.88, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BKCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Concentrated Growth ETF?

BNY Mellon Concentrated Growth ETF в настоящее время оценивается в 39.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.71% и USD. Отслеживайте движения BKCG на графике в реальном времени.

Как купить акции BKCG?

Вы можете купить акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) по текущей цене 39.79. Ордера обычно размещаются около 39.79 или 40.09, тогда как 18 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BKCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BKCG?

Инвестирование в BNY Mellon Concentrated Growth ETF предполагает учет годового диапазона 33.02 - 39.92 и текущей цены 39.79. Многие сравнивают 2.47% и 10.99% перед размещением ордеров на 39.79 или 40.09. Изучайте ежедневные изменения цены BKCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) за последний год составила 39.92. Акции заметно колебались в пределах 33.02 - 39.92, сравнение с 39.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Concentrated Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Concentrated Growth ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) за год составила 33.02. Сравнение с текущими 39.79 и 33.02 - 39.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BKCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BKCG?

В прошлом BNY Mellon Concentrated Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.88 и 10.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.73 39.92
Годовой диапазон
33.02 39.92
Предыдущее закрытие
39.88
Open
39.82
Bid
39.79
Ask
40.09
Low
39.73
High
39.92
Объем
18
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
2.47%
6-месячное изменение
10.99%
Годовое изменение
10.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%