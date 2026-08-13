BKCG: BNY Mellon Concentrated Growth ETF
今日BKCG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点39.79和高点39.79进行交易。
关注BNY Mellon Concentrated Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BKCG股票今天的价格是多少？
BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票今天的定价为39.79。它在39.79 - 39.79范围内交易，昨天的收盘价为39.79，交易量达到1。BKCG的实时价格图表显示了这些更新。
BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票是否支付股息？
BNY Mellon Concentrated Growth ETF目前的价值为39.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.71%和USD。实时查看图表以跟踪BKCG走势。
如何购买BKCG股票？
您可以以39.79的当前价格购买BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票。订单通常设置在39.79或40.09附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BKCG的实时图表更新。
如何投资BKCG股票？
投资BNY Mellon Concentrated Growth ETF需要考虑年度范围33.02 - 39.92和当前价格39.79。许多人在以39.79或40.09下订单之前，会比较2.47%和。实时查看BKCG价格图表，了解每日变化。
BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BNY Mellon Concentrated Growth ETF的最高价格是39.92。在33.02 - 39.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Concentrated Growth ETF的绩效。
BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票的最低价格是多少？
BNY Mellon Concentrated Growth ETF（BKCG）的最低价格为33.02。将其与当前的39.79和33.02 - 39.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BKCG股票是什么时候拆分的？
BNY Mellon Concentrated Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.79和10.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.79
- 开盘价
- 39.79
- 卖价
- 39.79
- 买价
- 40.09
- 最低价
- 39.79
- 最高价
- 39.79
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 10.99%
- 年变化
- 10.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%