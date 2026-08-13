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BKCG: BNY Mellon Concentrated Growth ETF

39.79 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BKCG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点39.79和高点39.79进行交易。

关注BNY Mellon Concentrated Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BKCG股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票今天的定价为39.79。它在39.79 - 39.79范围内交易，昨天的收盘价为39.79，交易量达到1。BKCG的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Concentrated Growth ETF目前的价值为39.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.71%和USD。实时查看图表以跟踪BKCG走势。

如何购买BKCG股票？

您可以以39.79的当前价格购买BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票。订单通常设置在39.79或40.09附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BKCG的实时图表更新。

如何投资BKCG股票？

投资BNY Mellon Concentrated Growth ETF需要考虑年度范围33.02 - 39.92和当前价格39.79。许多人在以39.79或40.09下订单之前，会比较2.47%和。实时查看BKCG价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Concentrated Growth ETF的最高价格是39.92。在33.02 - 39.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Concentrated Growth ETF的绩效。

BNY Mellon Concentrated Growth ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Concentrated Growth ETF（BKCG）的最低价格为33.02。将其与当前的39.79和33.02 - 39.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKCG股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Concentrated Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.79和10.71%中可见。

日范围
39.79 39.79
年范围
33.02 39.92
前一天收盘价
39.79
开盘价
39.79
卖价
39.79
买价
40.09
最低价
39.79
最高价
39.79
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
2.47%
6个月变化
10.99%
年变化
10.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%