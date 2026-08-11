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BITY: Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
Курс BITY за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.83.
Следите за динамикой Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITY сегодня?
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.83, вчерашнее закрытие составило 25.85, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.93% и USD. Отслеживайте движения BITY на графике в реальном времени.
Как купить акции BITY?
Вы можете купить акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 6 и -1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITY?
Инвестирование в Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 34.95 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 1.35% и -14.64% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены BITY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?
Самая высокая цена Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) за последний год составила 34.95. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 34.95, сравнение с 25.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?
Самая низкая цена Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 25.47 и 23.75 - 34.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITY?
В прошлом Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.85 и -14.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.85
- Open
- 25.83
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 25.47
- High
- 25.83
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- -14.64%
- Годовое изменение
- -14.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%