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BITY: Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

25.47 USD 0.38 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BITY за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.83.

Следите за динамикой Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITY сегодня?

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.83, вчерашнее закрытие составило 25.85, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.93% и USD. Отслеживайте движения BITY на графике в реальном времени.

Как купить акции BITY?

Вы можете купить акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 6 и -1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITY?

Инвестирование в Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 34.95 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 1.35% и -14.64% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены BITY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?

Самая высокая цена Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) за последний год составила 34.95. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 34.95, сравнение с 25.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF?

Самая низкая цена Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 25.47 и 23.75 - 34.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITY?

В прошлом Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.85 и -14.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.47 25.83
Годовой диапазон
23.75 34.95
Предыдущее закрытие
25.85
Open
25.83
Bid
25.47
Ask
25.77
Low
25.47
High
25.83
Объем
6
Дневное изменение
-1.47%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
-14.64%
Годовое изменение
-14.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%