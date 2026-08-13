BITY: Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
今日BITY汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点25.24和高点25.59进行交易。
关注Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
BITY股票今天的价格是多少？
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF股票今天的定价为25.25。它在25.24 - 25.59范围内交易，昨天的收盘价为25.47，交易量达到9。BITY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF股票是否支付股息？
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF目前的价值为25.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.66%和USD。实时查看图表以跟踪BITY走势。
如何购买BITY股票？
您可以以25.25的当前价格购买Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF股票。订单通常设置在25.25或25.55附近，而9和-1.10%显示市场活动。立即关注BITY的实时图表更新。
如何投资BITY股票？
投资Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF需要考虑年度范围23.75 - 34.95和当前价格25.25。许多人在以25.25或25.55下订单之前，会比较0.48%和。实时查看BITY价格图表，了解每日变化。
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF的最高价格是34.95。在23.75 - 34.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF的绩效。
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF（BITY）的最低价格为23.75。将其与当前的25.25和23.75 - 34.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITY股票是什么时候拆分的？
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.47和-15.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.47
- 开盘价
- 25.53
- 卖价
- 25.25
- 买价
- 25.55
- 最低价
- 25.24
- 最高价
- 25.59
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -15.38%
- 年变化
- -15.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%