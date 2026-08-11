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BITW: of Beneficial Interest
Курс BITW за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.96, а максимальная — 41.62.
Следите за динамикой of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITW сегодня?
of Beneficial Interest (BITW) сегодня оценивается на уровне 41.07. Инструмент торгуется в пределах 40.96 - 41.62, вчерашнее закрытие составило 41.69, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям of Beneficial Interest?
of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 41.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.16% и USD. Отслеживайте движения BITW на графике в реальном времени.
Как купить акции BITW?
Вы можете купить акции of Beneficial Interest (BITW) по текущей цене 41.07. Ордера обычно размещаются около 41.07 или 41.37, тогда как 60 и -0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITW?
Инвестирование в of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 37.23 - 53.08 и текущей цены 41.07. Многие сравнивают 2.14% и -4.48% перед размещением ордеров на 41.07 или 41.37. Изучайте ежедневные изменения цены BITW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции of Beneficial Interest?
Самая высокая цена of Beneficial Interest (BITW) за последний год составила 53.08. Акции заметно колебались в пределах 37.23 - 53.08, сравнение с 41.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции of Beneficial Interest?
Самая низкая цена of Beneficial Interest (BITW) за год составила 37.23. Сравнение с текущими 41.07 и 37.23 - 53.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITW?
В прошлом of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.69 и -8.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.69
- Open
- 41.47
- Bid
- 41.07
- Ask
- 41.37
- Low
- 40.96
- High
- 41.62
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -4.48%
- Годовое изменение
- -8.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%