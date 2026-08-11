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BITW: of Beneficial Interest

41.07 USD 0.62 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BITW за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.96, а максимальная — 41.62.

Следите за динамикой of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITW сегодня?

of Beneficial Interest (BITW) сегодня оценивается на уровне 41.07. Инструмент торгуется в пределах 40.96 - 41.62, вчерашнее закрытие составило 41.69, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям of Beneficial Interest?

of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 41.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.16% и USD. Отслеживайте движения BITW на графике в реальном времени.

Как купить акции BITW?

Вы можете купить акции of Beneficial Interest (BITW) по текущей цене 41.07. Ордера обычно размещаются около 41.07 или 41.37, тогда как 60 и -0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITW?

Инвестирование в of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 37.23 - 53.08 и текущей цены 41.07. Многие сравнивают 2.14% и -4.48% перед размещением ордеров на 41.07 или 41.37. Изучайте ежедневные изменения цены BITW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции of Beneficial Interest?

Самая высокая цена of Beneficial Interest (BITW) за последний год составила 53.08. Акции заметно колебались в пределах 37.23 - 53.08, сравнение с 41.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции of Beneficial Interest?

Самая низкая цена of Beneficial Interest (BITW) за год составила 37.23. Сравнение с текущими 41.07 и 37.23 - 53.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITW?

В прошлом of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.69 и -8.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.96 41.62
Годовой диапазон
37.23 53.08
Предыдущее закрытие
41.69
Open
41.47
Bid
41.07
Ask
41.37
Low
40.96
High
41.62
Объем
60
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-4.48%
Годовое изменение
-8.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%