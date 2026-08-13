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BITW: of Beneficial Interest

40.75 USD 0.32 (0.78%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BITW汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点40.74和高点41.25进行交易。

关注of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BITW股票今天的价格是多少？

of Beneficial Interest股票今天的定价为40.75。它在40.74 - 41.25范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到25。BITW的实时价格图表显示了这些更新。

of Beneficial Interest股票是否支付股息？

of Beneficial Interest目前的价值为40.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.88%和USD。实时查看图表以跟踪BITW走势。

如何购买BITW股票？

您可以以40.75的当前价格购买of Beneficial Interest股票。订单通常设置在40.75或41.05附近，而25和-1.21%显示市场活动。立即关注BITW的实时图表更新。

如何投资BITW股票？

投资of Beneficial Interest需要考虑年度范围37.23 - 53.08和当前价格40.75。许多人在以40.75或41.05下订单之前，会比较1.34%和。实时查看BITW价格图表，了解每日变化。

of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，of Beneficial Interest的最高价格是53.08。在37.23 - 53.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪of Beneficial Interest的绩效。

of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

of Beneficial Interest（BITW）的最低价格为37.23。将其与当前的40.75和37.23 - 53.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITW股票是什么时候拆分的？

of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.07和-8.88%中可见。

日范围
40.74 41.25
年范围
37.23 53.08
前一天收盘价
41.07
开盘价
41.25
卖价
40.75
买价
41.05
最低价
40.74
最高价
41.25
交易量
25
日变化
-0.78%
月变化
1.34%
6个月变化
-5.22%
年变化
-8.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%