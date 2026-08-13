BITW: of Beneficial Interest
今日BITW汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点40.74和高点41.25进行交易。
关注of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BITW股票今天的价格是多少？
of Beneficial Interest股票今天的定价为40.75。它在40.74 - 41.25范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到25。BITW的实时价格图表显示了这些更新。
of Beneficial Interest股票是否支付股息？
of Beneficial Interest目前的价值为40.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.88%和USD。实时查看图表以跟踪BITW走势。
如何购买BITW股票？
您可以以40.75的当前价格购买of Beneficial Interest股票。订单通常设置在40.75或41.05附近，而25和-1.21%显示市场活动。立即关注BITW的实时图表更新。
如何投资BITW股票？
投资of Beneficial Interest需要考虑年度范围37.23 - 53.08和当前价格40.75。许多人在以40.75或41.05下订单之前，会比较1.34%和。实时查看BITW价格图表，了解每日变化。
of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，of Beneficial Interest的最高价格是53.08。在37.23 - 53.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪of Beneficial Interest的绩效。
of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
of Beneficial Interest（BITW）的最低价格为37.23。将其与当前的40.75和37.23 - 53.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITW股票是什么时候拆分的？
of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.07和-8.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.07
- 开盘价
- 41.25
- 卖价
- 40.75
- 买价
- 41.05
- 最低价
- 40.74
- 最高价
- 41.25
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- -5.22%
- 年变化
- -8.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%