BITW股票今天的价格是多少？ of Beneficial Interest股票今天的定价为40.75。它在40.74 - 41.25范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到25。BITW的实时价格图表显示了这些更新。

of Beneficial Interest股票是否支付股息？ of Beneficial Interest目前的价值为40.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.88%和USD。实时查看图表以跟踪BITW走势。

如何购买BITW股票？ 您可以以40.75的当前价格购买of Beneficial Interest股票。订单通常设置在40.75或41.05附近，而25和-1.21%显示市场活动。立即关注BITW的实时图表更新。

如何投资BITW股票？ 投资of Beneficial Interest需要考虑年度范围37.23 - 53.08和当前价格40.75。许多人在以40.75或41.05下订单之前，会比较1.34%和。实时查看BITW价格图表，了解每日变化。

of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，of Beneficial Interest的最高价格是53.08。在37.23 - 53.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪of Beneficial Interest的绩效。

of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？ of Beneficial Interest（BITW）的最低价格为37.23。将其与当前的40.75和37.23 - 53.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。