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BITU: ProShares Ultra Bitcoin ETF

9.34 USD 0.29 (3.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BITU за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.26, а максимальная — 9.60.

Следите за динамикой ProShares Ultra Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITU сегодня?

ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) сегодня оценивается на уровне 9.34. Инструмент торгуется в пределах 9.26 - 9.60, вчерашнее закрытие составило 9.63, а торговый объем достиг 2012. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Bitcoin ETF?

ProShares Ultra Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 9.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -81.20% и USD. Отслеживайте движения BITU на графике в реальном времени.

Как купить акции BITU?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) по текущей цене 9.34. Ордера обычно размещаются около 9.34 или 9.64, тогда как 2012 и -2.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITU?

Инвестирование в ProShares Ultra Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 7.92 - 64.39 и текущей цены 9.34. Многие сравнивают 4.01% и -16.83% перед размещением ордеров на 9.34 или 9.64. Изучайте ежедневные изменения цены BITU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Bitcoin ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) за последний год составила 64.39. Акции заметно колебались в пределах 7.92 - 64.39, сравнение с 9.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Bitcoin ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Bitcoin ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) за год составила 7.92. Сравнение с текущими 9.34 и 7.92 - 64.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITU?

В прошлом ProShares Ultra Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.63 и -81.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.26 9.60
Годовой диапазон
7.92 64.39
Предыдущее закрытие
9.63
Open
9.60
Bid
9.34
Ask
9.64
Low
9.26
High
9.60
Объем
2.012 K
Дневное изменение
-3.01%
Месячное изменение
4.01%
6-месячное изменение
-16.83%
Годовое изменение
-81.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%