Курс BITU за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.26, а максимальная — 9.60.

Следите за динамикой ProShares Ultra Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.