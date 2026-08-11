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BITU: ProShares Ultra Bitcoin ETF
Курс BITU за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.26, а максимальная — 9.60.
Следите за динамикой ProShares Ultra Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITU сегодня?
ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) сегодня оценивается на уровне 9.34. Инструмент торгуется в пределах 9.26 - 9.60, вчерашнее закрытие составило 9.63, а торговый объем достиг 2012. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Bitcoin ETF?
ProShares Ultra Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 9.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -81.20% и USD. Отслеживайте движения BITU на графике в реальном времени.
Как купить акции BITU?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) по текущей цене 9.34. Ордера обычно размещаются около 9.34 или 9.64, тогда как 2012 и -2.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITU?
Инвестирование в ProShares Ultra Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 7.92 - 64.39 и текущей цены 9.34. Многие сравнивают 4.01% и -16.83% перед размещением ордеров на 9.34 или 9.64. Изучайте ежедневные изменения цены BITU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Bitcoin ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) за последний год составила 64.39. Акции заметно колебались в пределах 7.92 - 64.39, сравнение с 9.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Bitcoin ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Bitcoin ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) за год составила 7.92. Сравнение с текущими 9.34 и 7.92 - 64.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITU?
В прошлом ProShares Ultra Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.63 и -81.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.63
- Open
- 9.60
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.26
- High
- 9.60
- Объем
- 2.012 K
- Дневное изменение
- -3.01%
- Месячное изменение
- 4.01%
- 6-месячное изменение
- -16.83%
- Годовое изменение
- -81.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%