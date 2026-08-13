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BITU: ProShares Ultra Bitcoin ETF

9.19 USD 0.15 (1.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BITU汇率已更改-1.61%。当日，交易品种以低点9.09和高点9.40进行交易。

关注ProShares Ultra Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BITU股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票今天的定价为9.19。它在9.09 - 9.40范围内交易，昨天的收盘价为9.34，交易量达到1156。BITU的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票是否支付股息？

ProShares Ultra Bitcoin ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.50%和USD。实时查看图表以跟踪BITU走势。

如何购买BITU股票？

您可以以9.19的当前价格购买ProShares Ultra Bitcoin ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而1156和-1.92%显示市场活动。立即关注BITU的实时图表更新。

如何投资BITU股票？

投资ProShares Ultra Bitcoin ETF需要考虑年度范围7.92 - 64.39和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较2.34%和。实时查看BITU价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Bitcoin ETF的最高价格是64.39。在7.92 - 64.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Bitcoin ETF的绩效。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Bitcoin ETF（BITU）的最低价格为7.92。将其与当前的9.19和7.92 - 64.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITU股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.34和-81.50%中可见。

日范围
9.09 9.40
年范围
7.92 64.39
前一天收盘价
9.34
开盘价
9.37
卖价
9.19
买价
9.49
最低价
9.09
最高价
9.40
交易量
1.156 K
日变化
-1.61%
月变化
2.34%
6个月变化
-18.17%
年变化
-81.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%