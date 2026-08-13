BITU: ProShares Ultra Bitcoin ETF
今日BITU汇率已更改-1.61%。当日，交易品种以低点9.09和高点9.40进行交易。
关注ProShares Ultra Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BITU股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Bitcoin ETF股票今天的定价为9.19。它在9.09 - 9.40范围内交易，昨天的收盘价为9.34，交易量达到1156。BITU的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Bitcoin ETF股票是否支付股息？
ProShares Ultra Bitcoin ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.50%和USD。实时查看图表以跟踪BITU走势。
如何购买BITU股票？
您可以以9.19的当前价格购买ProShares Ultra Bitcoin ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而1156和-1.92%显示市场活动。立即关注BITU的实时图表更新。
如何投资BITU股票？
投资ProShares Ultra Bitcoin ETF需要考虑年度范围7.92 - 64.39和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较2.34%和。实时查看BITU价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Bitcoin ETF的最高价格是64.39。在7.92 - 64.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Bitcoin ETF的绩效。
ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Bitcoin ETF（BITU）的最低价格为7.92。将其与当前的9.19和7.92 - 64.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BITU股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.34和-81.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.34
- 开盘价
- 9.37
- 卖价
- 9.19
- 买价
- 9.49
- 最低价
- 9.09
- 最高价
- 9.40
- 交易量
- 1.156 K
- 日变化
- -1.61%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- -18.17%
- 年变化
- -81.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%