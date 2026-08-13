BITU股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra Bitcoin ETF股票今天的定价为9.19。它在9.09 - 9.40范围内交易，昨天的收盘价为9.34，交易量达到1156。BITU的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票是否支付股息？ ProShares Ultra Bitcoin ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-81.50%和USD。实时查看图表以跟踪BITU走势。

如何购买BITU股票？ 您可以以9.19的当前价格购买ProShares Ultra Bitcoin ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而1156和-1.92%显示市场活动。立即关注BITU的实时图表更新。

如何投资BITU股票？ 投资ProShares Ultra Bitcoin ETF需要考虑年度范围7.92 - 64.39和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较2.34%和。实时查看BITU价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra Bitcoin ETF的最高价格是64.39。在7.92 - 64.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Bitcoin ETF的绩效。

ProShares Ultra Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra Bitcoin ETF（BITU）的最低价格为7.92。将其与当前的9.19和7.92 - 64.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。