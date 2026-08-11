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BITK: Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere

9.87 USD 0.08 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BITK за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.87, а максимальная — 9.89.

Следите за динамикой Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BITK сегодня?

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) сегодня оценивается на уровне 9.87. Инструмент торгуется в пределах 9.87 - 9.89, вчерашнее закрытие составило 9.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere в настоящее время оценивается в 9.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.07% и USD. Отслеживайте движения BITK на графике в реальном времени.

Как купить акции BITK?

Вы можете купить акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) по текущей цене 9.87. Ордера обычно размещаются около 9.87 или 10.17, тогда как 7 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BITK?

Инвестирование в Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere предполагает учет годового диапазона 9.05 - 27.79 и текущей цены 9.87. Многие сравнивают 6.02% и -27.32% перед размещением ордеров на 9.87 или 10.17. Изучайте ежедневные изменения цены BITK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?

Самая высокая цена Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 9.05 - 27.79, сравнение с 9.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?

Самая низкая цена Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) за год составила 9.05. Сравнение с текущими 9.87 и 9.05 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BITK?

В прошлом Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.79 и -61.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.87 9.89
Годовой диапазон
9.05 27.79
Предыдущее закрытие
9.79
Open
9.89
Bid
9.87
Ask
10.17
Low
9.87
High
9.89
Объем
7
Дневное изменение
0.82%
Месячное изменение
6.02%
6-месячное изменение
-27.32%
Годовое изменение
-61.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%