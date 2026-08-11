- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BITK: Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere
Курс BITK за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.87, а максимальная — 9.89.
Следите за динамикой Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BITK сегодня?
Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) сегодня оценивается на уровне 9.87. Инструмент торгуется в пределах 9.87 - 9.89, вчерашнее закрытие составило 9.79, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BITK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?
Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere в настоящее время оценивается в 9.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.07% и USD. Отслеживайте движения BITK на графике в реальном времени.
Как купить акции BITK?
Вы можете купить акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) по текущей цене 9.87. Ордера обычно размещаются около 9.87 или 10.17, тогда как 7 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BITK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BITK?
Инвестирование в Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere предполагает учет годового диапазона 9.05 - 27.79 и текущей цены 9.87. Многие сравнивают 6.02% и -27.32% перед размещением ордеров на 9.87 или 10.17. Изучайте ежедневные изменения цены BITK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?
Самая высокая цена Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 9.05 - 27.79, сравнение с 9.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere?
Самая низкая цена Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere (BITK) за год составила 9.05. Сравнение с текущими 9.87 и 9.05 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BITK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BITK?
В прошлом Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.79 и -61.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.79
- Open
- 9.89
- Bid
- 9.87
- Ask
- 10.17
- Low
- 9.87
- High
- 9.89
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 6.02%
- 6-месячное изменение
- -27.32%
- Годовое изменение
- -61.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%