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BITK: Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere

9.87 USD 0.08 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BITK汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点9.87和高点9.89进行交易。

关注Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • H4
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  • W1
  • MN

常见问题解答

BITK股票今天的价格是多少？

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere股票今天的定价为9.87。它在9.87 - 9.89范围内交易，昨天的收盘价为9.79，交易量达到7。BITK的实时价格图表显示了这些更新。

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere股票是否支付股息？

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere目前的价值为9.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.07%和USD。实时查看图表以跟踪BITK走势。

如何购买BITK股票？

您可以以9.87的当前价格购买Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere股票。订单通常设置在9.87或10.17附近，而7和-0.20%显示市场活动。立即关注BITK的实时图表更新。

如何投资BITK股票？

投资Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere需要考虑年度范围9.05 - 27.79和当前价格9.87。许多人在以9.87或10.17下订单之前，会比较6.02%和。实时查看BITK价格图表，了解每日变化。

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere的最高价格是27.79。在9.05 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere的绩效。

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere股票的最低价格是多少？

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere（BITK）的最低价格为9.05。将其与当前的9.87和9.05 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BITK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BITK股票是什么时候拆分的？

Tuttle Capital IBIT 0DTE Covere历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.79和-61.07%中可见。

日范围
9.87 9.89
年范围
9.05 27.79
前一天收盘价
9.79
开盘价
9.89
卖价
9.87
买价
10.17
最低价
9.87
最高价
9.89
交易量
7
日变化
0.82%
月变化
6.02%
6个月变化
-27.32%
年变化
-61.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%