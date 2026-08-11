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BINT: Bluemonte Global Equity ETF
Курс BINT за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.85.
Следите за динамикой Bluemonte Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BINT сегодня?
Bluemonte Global Equity ETF (BINT) сегодня оценивается на уровне 32.80. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.85, вчерашнее закрытие составило 32.89, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BINT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Global Equity ETF?
Bluemonte Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.20% и USD. Отслеживайте движения BINT на графике в реальном времени.
Как купить акции BINT?
Вы можете купить акции Bluemonte Global Equity ETF (BINT) по текущей цене 32.80. Ордера обычно размещаются около 32.80 или 33.10, тогда как 28 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BINT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BINT?
Инвестирование в Bluemonte Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.38 - 33.25 и текущей цены 32.80. Многие сравнивают 2.95% и 7.30% перед размещением ордеров на 32.80 или 33.10. Изучайте ежедневные изменения цены BINT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Global Equity ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Global Equity ETF (BINT) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 26.38 - 33.25, сравнение с 32.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Global Equity ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Global Equity ETF (BINT) за год составила 26.38. Сравнение с текущими 32.80 и 26.38 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BINT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BINT?
В прошлом Bluemonte Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.89 и 24.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.89
- Open
- 32.79
- Bid
- 32.80
- Ask
- 33.10
- Low
- 32.76
- High
- 32.85
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 7.30%
- Годовое изменение
- 24.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%