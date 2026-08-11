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BINT: Bluemonte Global Equity ETF

32.80 USD 0.09 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BINT за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.76, а максимальная — 32.85.

Следите за динамикой Bluemonte Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BINT сегодня?

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) сегодня оценивается на уровне 32.80. Инструмент торгуется в пределах 32.76 - 32.85, вчерашнее закрытие составило 32.89, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BINT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Global Equity ETF?

Bluemonte Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 32.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.20% и USD. Отслеживайте движения BINT на графике в реальном времени.

Как купить акции BINT?

Вы можете купить акции Bluemonte Global Equity ETF (BINT) по текущей цене 32.80. Ордера обычно размещаются около 32.80 или 33.10, тогда как 28 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BINT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BINT?

Инвестирование в Bluemonte Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.38 - 33.25 и текущей цены 32.80. Многие сравнивают 2.95% и 7.30% перед размещением ордеров на 32.80 или 33.10. Изучайте ежедневные изменения цены BINT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Global Equity ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Global Equity ETF (BINT) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 26.38 - 33.25, сравнение с 32.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Global Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Global Equity ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Global Equity ETF (BINT) за год составила 26.38. Сравнение с текущими 32.80 и 26.38 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BINT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BINT?

В прошлом Bluemonte Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.89 и 24.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.76 32.85
Годовой диапазон
26.38 33.25
Предыдущее закрытие
32.89
Open
32.79
Bid
32.80
Ask
33.10
Low
32.76
High
32.85
Объем
28
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
7.30%
Годовое изменение
24.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%