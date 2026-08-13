BINT股票今天的价格是多少？ Bluemonte Global Equity ETF股票今天的定价为32.82。它在32.76 - 32.95范围内交易，昨天的收盘价为32.80，交易量达到36。BINT的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Global Equity ETF股票是否支付股息？ Bluemonte Global Equity ETF目前的价值为32.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.27%和USD。实时查看图表以跟踪BINT走势。

如何购买BINT股票？ 您可以以32.82的当前价格购买Bluemonte Global Equity ETF股票。订单通常设置在32.82或33.12附近，而36和-0.33%显示市场活动。立即关注BINT的实时图表更新。

如何投资BINT股票？ 投资Bluemonte Global Equity ETF需要考虑年度范围26.38 - 33.25和当前价格32.82。许多人在以32.82或33.12下订单之前，会比较3.01%和。实时查看BINT价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Global Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bluemonte Global Equity ETF的最高价格是33.25。在26.38 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Global Equity ETF的绩效。

Bluemonte Global Equity ETF股票的最低价格是多少？ Bluemonte Global Equity ETF（BINT）的最低价格为26.38。将其与当前的32.82和26.38 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。