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BINT: Bluemonte Global Equity ETF

32.82 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BINT汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点32.76和高点32.95进行交易。

关注Bluemonte Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BINT股票今天的价格是多少？

Bluemonte Global Equity ETF股票今天的定价为32.82。它在32.76 - 32.95范围内交易，昨天的收盘价为32.80，交易量达到36。BINT的实时价格图表显示了这些更新。

Bluemonte Global Equity ETF股票是否支付股息？

Bluemonte Global Equity ETF目前的价值为32.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.27%和USD。实时查看图表以跟踪BINT走势。

如何购买BINT股票？

您可以以32.82的当前价格购买Bluemonte Global Equity ETF股票。订单通常设置在32.82或33.12附近，而36和-0.33%显示市场活动。立即关注BINT的实时图表更新。

如何投资BINT股票？

投资Bluemonte Global Equity ETF需要考虑年度范围26.38 - 33.25和当前价格32.82。许多人在以32.82或33.12下订单之前，会比较3.01%和。实时查看BINT价格图表，了解每日变化。

Bluemonte Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bluemonte Global Equity ETF的最高价格是33.25。在26.38 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Global Equity ETF的绩效。

Bluemonte Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

Bluemonte Global Equity ETF（BINT）的最低价格为26.38。将其与当前的32.82和26.38 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BINT股票是什么时候拆分的？

Bluemonte Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.80和24.27%中可见。

日范围
32.76 32.95
年范围
26.38 33.25
前一天收盘价
32.80
开盘价
32.93
卖价
32.82
买价
33.12
最低价
32.76
最高价
32.95
交易量
36
日变化
0.06%
月变化
3.01%
6个月变化
7.36%
年变化
24.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%