BINT: Bluemonte Global Equity ETF
今日BINT汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点32.76和高点32.95进行交易。
关注Bluemonte Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BINT股票今天的价格是多少？
Bluemonte Global Equity ETF股票今天的定价为32.82。它在32.76 - 32.95范围内交易，昨天的收盘价为32.80，交易量达到36。BINT的实时价格图表显示了这些更新。
Bluemonte Global Equity ETF股票是否支付股息？
Bluemonte Global Equity ETF目前的价值为32.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.27%和USD。实时查看图表以跟踪BINT走势。
如何购买BINT股票？
您可以以32.82的当前价格购买Bluemonte Global Equity ETF股票。订单通常设置在32.82或33.12附近，而36和-0.33%显示市场活动。立即关注BINT的实时图表更新。
如何投资BINT股票？
投资Bluemonte Global Equity ETF需要考虑年度范围26.38 - 33.25和当前价格32.82。许多人在以32.82或33.12下订单之前，会比较3.01%和。实时查看BINT价格图表，了解每日变化。
Bluemonte Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bluemonte Global Equity ETF的最高价格是33.25。在26.38 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bluemonte Global Equity ETF的绩效。
Bluemonte Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
Bluemonte Global Equity ETF（BINT）的最低价格为26.38。将其与当前的32.82和26.38 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BINT股票是什么时候拆分的？
Bluemonte Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.80和24.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.80
- 开盘价
- 32.93
- 卖价
- 32.82
- 买价
- 33.12
- 最低价
- 32.76
- 最高价
- 32.95
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 3.01%
- 6个月变化
- 7.36%
- 年变化
- 24.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%