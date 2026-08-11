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BIDG: Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF

10.08 USD 0.11 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BIDG за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.76, а максимальная — 10.12.

Следите за динамикой Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIDG сегодня?

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) сегодня оценивается на уровне 10.08. Инструмент торгуется в пределах 9.76 - 10.12, вчерашнее закрытие составило 10.19, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF?

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF в настоящее время оценивается в 10.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.68% и USD. Отслеживайте движения BIDG на графике в реальном времени.

Как купить акции BIDG?

Вы можете купить акции Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) по текущей цене 10.08. Ордера обычно размещаются около 10.08 или 10.38, тогда как 26 и 1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIDG?

Инвестирование в Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF предполагает учет годового диапазона 8.83 - 27.29 и текущей цены 10.08. Многие сравнивают -3.54% и -31.57% перед размещением ордеров на 10.08 или 10.38. Изучайте ежедневные изменения цены BIDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF?

Самая высокая цена Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) за последний год составила 27.29. Акции заметно колебались в пределах 8.83 - 27.29, сравнение с 10.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF?

Самая низкая цена Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG) за год составила 8.83. Сравнение с текущими 10.08 и 8.83 - 27.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIDG?

В прошлом Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.19 и -33.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.76 10.12
Годовой диапазон
8.83 27.29
Предыдущее закрытие
10.19
Open
9.96
Bid
10.08
Ask
10.38
Low
9.76
High
10.12
Объем
26
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-3.54%
6-месячное изменение
-31.57%
Годовое изменение
-33.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%