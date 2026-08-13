BIDG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为9.54。它在9.33 - 9.70范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到48。BIDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF目前的价值为9.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.24%和USD。实时查看图表以跟踪BIDG走势。

如何购买BIDG股票？ 您可以以9.54的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在9.54或9.84附近，而48和-1.65%显示市场活动。立即关注BIDG的实时图表更新。

如何投资BIDG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围8.83 - 27.29和当前价格9.54。许多人在以9.54或9.84下订单之前，会比较-8.71%和。实时查看BIDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的最高价格是27.29。在8.83 - 27.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF（BIDG）的最低价格为8.83。将其与当前的9.54和8.83 - 27.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。