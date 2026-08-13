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BIDG: Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF

9.54 USD 0.54 (5.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BIDG汇率已更改-5.36%。当日，交易品种以低点9.33和高点9.70进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BIDG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为9.54。它在9.33 - 9.70范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到48。BIDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF目前的价值为9.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.24%和USD。实时查看图表以跟踪BIDG走势。

如何购买BIDG股票？

您可以以9.54的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在9.54或9.84附近，而48和-1.65%显示市场活动。立即关注BIDG的实时图表更新。

如何投资BIDG股票？

投资Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围8.83 - 27.29和当前价格9.54。许多人在以9.54或9.84下订单之前，会比较-8.71%和。实时查看BIDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的最高价格是27.29。在8.83 - 27.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF（BIDG）的最低价格为8.83。将其与当前的9.54和8.83 - 27.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIDG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和-37.24%中可见。

日范围
9.33 9.70
年范围
8.83 27.29
前一天收盘价
10.08
开盘价
9.70
卖价
9.54
买价
9.84
最低价
9.33
最高价
9.70
交易量
48
日变化
-5.36%
月变化
-8.71%
6个月变化
-35.23%
年变化
-37.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%