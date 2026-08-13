BIDG: Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF
今日BIDG汇率已更改-5.36%。当日，交易品种以低点9.33和高点9.70进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BIDG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票今天的定价为9.54。它在9.33 - 9.70范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到48。BIDG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF目前的价值为9.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.24%和USD。实时查看图表以跟踪BIDG走势。
如何购买BIDG股票？
您可以以9.54的当前价格购买Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票。订单通常设置在9.54或9.84附近，而48和-1.65%显示市场活动。立即关注BIDG的实时图表更新。
如何投资BIDG股票？
投资Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF需要考虑年度范围8.83 - 27.29和当前价格9.54。许多人在以9.54或9.84下订单之前，会比较-8.71%和。实时查看BIDG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的最高价格是27.29。在8.83 - 27.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF（BIDG）的最低价格为8.83。将其与当前的9.54和8.83 - 27.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIDG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和-37.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.08
- 开盘价
- 9.70
- 卖价
- 9.54
- 买价
- 9.84
- 最低价
- 9.33
- 最高价
- 9.70
- 交易量
- 48
- 日变化
- -5.36%
- 月变化
- -8.71%
- 6个月变化
- -35.23%
- 年变化
- -37.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%