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BIDD: iShares International Dividend Active ETF

30.70 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BIDD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.63, а максимальная — 30.72.

Следите за динамикой iShares International Dividend Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIDD сегодня?

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) сегодня оценивается на уровне 30.70. Инструмент торгуется в пределах 30.63 - 30.72, вчерашнее закрытие составило 30.74, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIDD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Dividend Active ETF?

iShares International Dividend Active ETF в настоящее время оценивается в 30.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения BIDD на графике в реальном времени.

Как купить акции BIDD?

Вы можете купить акции iShares International Dividend Active ETF (BIDD) по текущей цене 30.70. Ордера обычно размещаются около 30.70 или 31.00, тогда как 36 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIDD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIDD?

Инвестирование в iShares International Dividend Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.43 - 32.48 и текущей цены 30.70. Многие сравнивают 2.68% и 0.33% перед размещением ордеров на 30.70 или 31.00. Изучайте ежедневные изменения цены BIDD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Dividend Active ETF?

Самая высокая цена iShares International Dividend Active ETF (BIDD) за последний год составила 32.48. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 32.48, сравнение с 30.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Dividend Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Dividend Active ETF?

Самая низкая цена iShares International Dividend Active ETF (BIDD) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 30.70 и 27.43 - 32.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIDD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIDD?

В прошлом iShares International Dividend Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.74 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.63 30.72
Годовой диапазон
27.43 32.48
Предыдущее закрытие
30.74
Open
30.65
Bid
30.70
Ask
31.00
Low
30.63
High
30.72
Объем
36
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
0.33%
Годовое изменение
-0.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%