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BIDD: iShares International Dividend Active ETF
Курс BIDD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.63, а максимальная — 30.72.
Следите за динамикой iShares International Dividend Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIDD сегодня?
iShares International Dividend Active ETF (BIDD) сегодня оценивается на уровне 30.70. Инструмент торгуется в пределах 30.63 - 30.72, вчерашнее закрытие составило 30.74, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIDD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Dividend Active ETF?
iShares International Dividend Active ETF в настоящее время оценивается в 30.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения BIDD на графике в реальном времени.
Как купить акции BIDD?
Вы можете купить акции iShares International Dividend Active ETF (BIDD) по текущей цене 30.70. Ордера обычно размещаются около 30.70 или 31.00, тогда как 36 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIDD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIDD?
Инвестирование в iShares International Dividend Active ETF предполагает учет годового диапазона 27.43 - 32.48 и текущей цены 30.70. Многие сравнивают 2.68% и 0.33% перед размещением ордеров на 30.70 или 31.00. Изучайте ежедневные изменения цены BIDD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Dividend Active ETF?
Самая высокая цена iShares International Dividend Active ETF (BIDD) за последний год составила 32.48. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 32.48, сравнение с 30.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Dividend Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Dividend Active ETF?
Самая низкая цена iShares International Dividend Active ETF (BIDD) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 30.70 и 27.43 - 32.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIDD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIDD?
В прошлом iShares International Dividend Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.74 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.74
- Open
- 30.65
- Bid
- 30.70
- Ask
- 31.00
- Low
- 30.63
- High
- 30.72
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 0.33%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%