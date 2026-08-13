BIDD股票今天的价格是多少？ iShares International Dividend Active ETF股票今天的定价为30.71。它在30.68 - 30.87范围内交易，昨天的收盘价为30.70，交易量达到47。BIDD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares International Dividend Active ETF股票是否支付股息？ iShares International Dividend Active ETF目前的价值为30.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪BIDD走势。

如何购买BIDD股票？ 您可以以30.71的当前价格购买iShares International Dividend Active ETF股票。订单通常设置在30.71或31.01附近，而47和-0.42%显示市场活动。立即关注BIDD的实时图表更新。

如何投资BIDD股票？ 投资iShares International Dividend Active ETF需要考虑年度范围27.43 - 32.48和当前价格30.71。许多人在以30.71或31.01下订单之前，会比较2.71%和。实时查看BIDD价格图表，了解每日变化。

iShares International Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares International Dividend Active ETF的最高价格是32.48。在27.43 - 32.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Dividend Active ETF的绩效。

iShares International Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？ iShares International Dividend Active ETF（BIDD）的最低价格为27.43。将其与当前的30.71和27.43 - 32.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。