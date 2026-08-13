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BIDD: iShares International Dividend Active ETF

30.71 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BIDD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点30.68和高点30.87进行交易。

关注iShares International Dividend Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BIDD股票今天的价格是多少？

iShares International Dividend Active ETF股票今天的定价为30.71。它在30.68 - 30.87范围内交易，昨天的收盘价为30.70，交易量达到47。BIDD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares International Dividend Active ETF股票是否支付股息？

iShares International Dividend Active ETF目前的价值为30.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪BIDD走势。

如何购买BIDD股票？

您可以以30.71的当前价格购买iShares International Dividend Active ETF股票。订单通常设置在30.71或31.01附近，而47和-0.42%显示市场活动。立即关注BIDD的实时图表更新。

如何投资BIDD股票？

投资iShares International Dividend Active ETF需要考虑年度范围27.43 - 32.48和当前价格30.71。许多人在以30.71或31.01下订单之前，会比较2.71%和。实时查看BIDD价格图表，了解每日变化。

iShares International Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares International Dividend Active ETF的最高价格是32.48。在27.43 - 32.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Dividend Active ETF的绩效。

iShares International Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares International Dividend Active ETF（BIDD）的最低价格为27.43。将其与当前的30.71和27.43 - 32.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIDD股票是什么时候拆分的？

iShares International Dividend Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.70和-0.13%中可见。

日范围
30.68 30.87
年范围
27.43 32.48
前一天收盘价
30.70
开盘价
30.84
卖价
30.71
买价
31.01
最低价
30.68
最高价
30.87
交易量
47
日变化
0.03%
月变化
2.71%
6个月变化
0.36%
年变化
-0.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%