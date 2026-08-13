BIDD: iShares International Dividend Active ETF
今日BIDD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点30.68和高点30.87进行交易。
关注iShares International Dividend Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BIDD股票今天的价格是多少？
iShares International Dividend Active ETF股票今天的定价为30.71。它在30.68 - 30.87范围内交易，昨天的收盘价为30.70，交易量达到47。BIDD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares International Dividend Active ETF股票是否支付股息？
iShares International Dividend Active ETF目前的价值为30.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪BIDD走势。
如何购买BIDD股票？
您可以以30.71的当前价格购买iShares International Dividend Active ETF股票。订单通常设置在30.71或31.01附近，而47和-0.42%显示市场活动。立即关注BIDD的实时图表更新。
如何投资BIDD股票？
投资iShares International Dividend Active ETF需要考虑年度范围27.43 - 32.48和当前价格30.71。许多人在以30.71或31.01下订单之前，会比较2.71%和。实时查看BIDD价格图表，了解每日变化。
iShares International Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares International Dividend Active ETF的最高价格是32.48。在27.43 - 32.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Dividend Active ETF的绩效。
iShares International Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares International Dividend Active ETF（BIDD）的最低价格为27.43。将其与当前的30.71和27.43 - 32.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIDD股票是什么时候拆分的？
iShares International Dividend Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.70和-0.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.70
- 开盘价
- 30.84
- 卖价
- 30.71
- 买价
- 31.01
- 最低价
- 30.68
- 最高价
- 30.87
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 2.71%
- 6个月变化
- 0.36%
- 年变化
- -0.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%