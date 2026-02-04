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BHV: BlackRock Virginia Municipal Bond Trust
Курс BHV за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.79, а максимальная — 12.79.
Следите за динамикой BlackRock Virginia Municipal Bond Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BHV сегодня?
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.79 - 12.79, вчерашнее закрытие составило 12.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения BHV на графике в реальном времени.
Как купить акции BHV?
Вы можете купить акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BHV?
Инвестирование в BlackRock Virginia Municipal Bond Trust предполагает учет годового диапазона 10.03 - 13.25 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают -0.62% и 16.06% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены BHV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?
Самая высокая цена BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) за последний год составила 13.25. Акции заметно колебались в пределах 10.03 - 13.25, сравнение с 12.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Virginia Municipal Bond Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?
Самая низкая цена BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) за год составила 10.03. Сравнение с текущими 12.79 и 10.03 - 13.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BHV?
В прошлом BlackRock Virginia Municipal Bond Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.69 и 25.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.69
- Open
- 12.79
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.79
- High
- 12.79
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- 16.06%
- Годовое изменение
- 25.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%