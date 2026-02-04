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BHV: BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

12.79 USD 0.10 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BHV за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.79, а максимальная — 12.79.

Следите за динамикой BlackRock Virginia Municipal Bond Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BHV сегодня?

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.79 - 12.79, вчерашнее закрытие составило 12.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.89% и USD. Отслеживайте движения BHV на графике в реальном времени.

Как купить акции BHV?

Вы можете купить акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BHV?

Инвестирование в BlackRock Virginia Municipal Bond Trust предполагает учет годового диапазона 10.03 - 13.25 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают -0.62% и 16.06% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены BHV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?

Самая высокая цена BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) за последний год составила 13.25. Акции заметно колебались в пределах 10.03 - 13.25, сравнение с 12.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Virginia Municipal Bond Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Virginia Municipal Bond Trust?

Самая низкая цена BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) за год составила 10.03. Сравнение с текущими 12.79 и 10.03 - 13.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BHV?

В прошлом BlackRock Virginia Municipal Bond Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.69 и 25.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.79 12.79
Годовой диапазон
10.03 13.25
Предыдущее закрытие
12.69
Open
12.79
Bid
12.79
Ask
13.09
Low
12.79
High
12.79
Объем
2
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-0.62%
6-месячное изменение
16.06%
Годовое изменение
25.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%