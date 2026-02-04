BHV: BlackRock Virginia Municipal Bond Trust
今日BHV汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点12.85和高点12.85进行交易。
关注BlackRock Virginia Municipal Bond Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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BHV新闻
常见问题解答
BHV股票今天的价格是多少？
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票今天的定价为12.85。它在12.85 - 12.85范围内交易，昨天的收盘价为12.79，交易量达到2。BHV的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票是否支付股息？
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust目前的价值为12.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.48%和USD。实时查看图表以跟踪BHV走势。
如何购买BHV股票？
您可以以12.85的当前价格购买BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票。订单通常设置在12.85或13.15附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BHV的实时图表更新。
如何投资BHV股票？
投资BlackRock Virginia Municipal Bond Trust需要考虑年度范围10.03 - 13.25和当前价格12.85。许多人在以12.85或13.15下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BHV价格图表，了解每日变化。
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Virginia Municipal Bond Trust的最高价格是13.25。在10.03 - 13.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Virginia Municipal Bond Trust的绩效。
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票的最低价格是多少？
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust（BHV）的最低价格为10.03。将其与当前的12.85和10.03 - 13.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BHV股票是什么时候拆分的？
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.79和26.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.79
- 开盘价
- 12.85
- 卖价
- 12.85
- 买价
- 13.15
- 最低价
- 12.85
- 最高价
- 12.85
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- 16.61%
- 年变化
- 26.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%