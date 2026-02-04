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BHV: BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

12.85 USD 0.06 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BHV汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点12.85和高点12.85进行交易。

关注BlackRock Virginia Municipal Bond Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
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  • D1
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BHV新闻

常见问题解答

BHV股票今天的价格是多少？

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票今天的定价为12.85。它在12.85 - 12.85范围内交易，昨天的收盘价为12.79，交易量达到2。BHV的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票是否支付股息？

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust目前的价值为12.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.48%和USD。实时查看图表以跟踪BHV走势。

如何购买BHV股票？

您可以以12.85的当前价格购买BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票。订单通常设置在12.85或13.15附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注BHV的实时图表更新。

如何投资BHV股票？

投资BlackRock Virginia Municipal Bond Trust需要考虑年度范围10.03 - 13.25和当前价格12.85。许多人在以12.85或13.15下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BHV价格图表，了解每日变化。

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Virginia Municipal Bond Trust的最高价格是13.25。在10.03 - 13.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Virginia Municipal Bond Trust的绩效。

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust股票的最低价格是多少？

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust（BHV）的最低价格为10.03。将其与当前的12.85和10.03 - 13.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BHV股票是什么时候拆分的？

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.79和26.48%中可见。

日范围
12.85 12.85
年范围
10.03 13.25
前一天收盘价
12.79
开盘价
12.85
卖价
12.85
买价
13.15
最低价
12.85
最高价
12.85
交易量
2
日变化
0.47%
月变化
-0.16%
6个月变化
16.61%
年变化
26.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%