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BGY: Blackrock Enhanced International Dividend Trust
Курс BGY за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.82, а максимальная — 5.87.
Следите за динамикой Blackrock Enhanced International Dividend Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGY сегодня?
Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) сегодня оценивается на уровне 5.87. Инструмент торгуется в пределах 5.82 - 5.87, вчерашнее закрытие составило 5.83, а торговый объем достиг 293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Enhanced International Dividend Trust?
Blackrock Enhanced International Dividend Trust в настоящее время оценивается в 5.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.44% и USD. Отслеживайте движения BGY на графике в реальном времени.
Как купить акции BGY?
Вы можете купить акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) по текущей цене 5.87. Ордера обычно размещаются около 5.87 или 6.17, тогда как 293 и 0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGY?
Инвестирование в Blackrock Enhanced International Dividend Trust предполагает учет годового диапазона 5.19 - 6.23 и текущей цены 5.87. Многие сравнивают 1.21% и -4.40% перед размещением ордеров на 5.87 или 6.17. Изучайте ежедневные изменения цены BGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust?
Самая высокая цена Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) за последний год составила 6.23. Акции заметно колебались в пределах 5.19 - 6.23, сравнение с 5.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Enhanced International Dividend Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust?
Самая низкая цена Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) за год составила 5.19. Сравнение с текущими 5.87 и 5.19 - 6.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGY?
В прошлом Blackrock Enhanced International Dividend Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.83 и 2.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.83
- Open
- 5.82
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Low
- 5.82
- High
- 5.87
- Объем
- 293
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- -4.40%
- Годовое изменение
- 2.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%