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BGY: Blackrock Enhanced International Dividend Trust

5.87 USD 0.04 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGY за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.82, а максимальная — 5.87.

Следите за динамикой Blackrock Enhanced International Dividend Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGY сегодня?

Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) сегодня оценивается на уровне 5.87. Инструмент торгуется в пределах 5.82 - 5.87, вчерашнее закрытие составило 5.83, а торговый объем достиг 293. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Enhanced International Dividend Trust?

Blackrock Enhanced International Dividend Trust в настоящее время оценивается в 5.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.44% и USD. Отслеживайте движения BGY на графике в реальном времени.

Как купить акции BGY?

Вы можете купить акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) по текущей цене 5.87. Ордера обычно размещаются около 5.87 или 6.17, тогда как 293 и 0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGY?

Инвестирование в Blackrock Enhanced International Dividend Trust предполагает учет годового диапазона 5.19 - 6.23 и текущей цены 5.87. Многие сравнивают 1.21% и -4.40% перед размещением ордеров на 5.87 или 6.17. Изучайте ежедневные изменения цены BGY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust?

Самая высокая цена Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) за последний год составила 6.23. Акции заметно колебались в пределах 5.19 - 6.23, сравнение с 5.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Enhanced International Dividend Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Enhanced International Dividend Trust?

Самая низкая цена Blackrock Enhanced International Dividend Trust (BGY) за год составила 5.19. Сравнение с текущими 5.87 и 5.19 - 6.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGY?

В прошлом Blackrock Enhanced International Dividend Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.83 и 2.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.82 5.87
Годовой диапазон
5.19 6.23
Предыдущее закрытие
5.83
Open
5.82
Bid
5.87
Ask
6.17
Low
5.82
High
5.87
Объем
293
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
-4.40%
Годовое изменение
2.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%