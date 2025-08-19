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BGY: Blackrock Enhanced International Dividend Trust

5.87 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.86和高点5.90进行交易。

关注Blackrock Enhanced International Dividend Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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BGY新闻

常见问题解答

BGY股票今天的价格是多少？

Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票今天的定价为5.87。它在5.86 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.87，交易量达到274。BGY的实时价格图表显示了这些更新。

Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票是否支付股息？

Blackrock Enhanced International Dividend Trust目前的价值为5.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.44%和USD。实时查看图表以跟踪BGY走势。

如何购买BGY股票？

您可以以5.87的当前价格购买Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票。订单通常设置在5.87或6.17附近，而274和-0.17%显示市场活动。立即关注BGY的实时图表更新。

如何投资BGY股票？

投资Blackrock Enhanced International Dividend Trust需要考虑年度范围5.19 - 6.23和当前价格5.87。许多人在以5.87或6.17下订单之前，会比较1.21%和。实时查看BGY价格图表，了解每日变化。

Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blackrock Enhanced International Dividend Trust的最高价格是6.23。在5.19 - 6.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Enhanced International Dividend Trust的绩效。

Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票的最低价格是多少？

Blackrock Enhanced International Dividend Trust（BGY）的最低价格为5.19。将其与当前的5.87和5.19 - 6.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGY股票是什么时候拆分的？

Blackrock Enhanced International Dividend Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.87和2.44%中可见。

日范围
5.86 5.90
年范围
5.19 6.23
前一天收盘价
5.87
开盘价
5.88
卖价
5.87
买价
6.17
最低价
5.86
最高价
5.90
交易量
274
日变化
0.00%
月变化
1.21%
6个月变化
-4.40%
年变化
2.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%