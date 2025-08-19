BGY: Blackrock Enhanced International Dividend Trust
今日BGY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.86和高点5.90进行交易。
关注Blackrock Enhanced International Dividend Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BGY股票今天的价格是多少？
Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票今天的定价为5.87。它在5.86 - 5.90范围内交易，昨天的收盘价为5.87，交易量达到274。BGY的实时价格图表显示了这些更新。
Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票是否支付股息？
Blackrock Enhanced International Dividend Trust目前的价值为5.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.44%和USD。实时查看图表以跟踪BGY走势。
如何购买BGY股票？
您可以以5.87的当前价格购买Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票。订单通常设置在5.87或6.17附近，而274和-0.17%显示市场活动。立即关注BGY的实时图表更新。
如何投资BGY股票？
投资Blackrock Enhanced International Dividend Trust需要考虑年度范围5.19 - 6.23和当前价格5.87。许多人在以5.87或6.17下订单之前，会比较1.21%和。实时查看BGY价格图表，了解每日变化。
Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blackrock Enhanced International Dividend Trust的最高价格是6.23。在5.19 - 6.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blackrock Enhanced International Dividend Trust的绩效。
Blackrock Enhanced International Dividend Trust股票的最低价格是多少？
Blackrock Enhanced International Dividend Trust（BGY）的最低价格为5.19。将其与当前的5.87和5.19 - 6.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGY股票是什么时候拆分的？
Blackrock Enhanced International Dividend Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.87和2.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.87
- 开盘价
- 5.88
- 卖价
- 5.87
- 买价
- 6.17
- 最低价
- 5.86
- 最高价
- 5.90
- 交易量
- 274
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.21%
- 6个月变化
- -4.40%
- 年变化
- 2.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%