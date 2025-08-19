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BGX: Blackstone Long Short Credit Income Fund

10.85 USD 0.03 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGX за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.82, а максимальная — 10.85.

Следите за динамикой Blackstone Long Short Credit Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGX сегодня?

Blackstone Long Short Credit Income Fund (BGX) сегодня оценивается на уровне 10.85. Инструмент торгуется в пределах 10.82 - 10.85, вчерашнее закрытие составило 10.82, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackstone Long Short Credit Income Fund?

Blackstone Long Short Credit Income Fund в настоящее время оценивается в 10.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.06% и USD. Отслеживайте движения BGX на графике в реальном времени.

Как купить акции BGX?

Вы можете купить акции Blackstone Long Short Credit Income Fund (BGX) по текущей цене 10.85. Ордера обычно размещаются около 10.85 или 11.15, тогда как 97 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGX?

Инвестирование в Blackstone Long Short Credit Income Fund предполагает учет годового диапазона 10.40 - 12.60 и текущей цены 10.85. Многие сравнивают 1.02% и 0.93% перед размещением ордеров на 10.85 или 11.15. Изучайте ежедневные изменения цены BGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackstone Long Short Credit Income Fund?

Самая высокая цена Blackstone Long Short Credit Income Fund (BGX) за последний год составила 12.60. Акции заметно колебались в пределах 10.40 - 12.60, сравнение с 10.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackstone Long Short Credit Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackstone Long Short Credit Income Fund?

Самая низкая цена Blackstone Long Short Credit Income Fund (BGX) за год составила 10.40. Сравнение с текущими 10.85 и 10.40 - 12.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGX?

В прошлом Blackstone Long Short Credit Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.82 и -13.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.82 10.85
Годовой диапазон
10.40 12.60
Предыдущее закрытие
10.82
Open
10.82
Bid
10.85
Ask
11.15
Low
10.82
High
10.85
Объем
97
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
0.93%
Годовое изменение
-13.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%