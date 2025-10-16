КотировкиРазделы
Валюты / BGT
Назад в Рынок акций США

BGT: BlackRock Floating Rate Income Trust

11.00 USD 0.11 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGT за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 11.00.

Следите за динамикой BlackRock Floating Rate Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BGT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGT сегодня?

BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) сегодня оценивается на уровне 11.00. Инструмент торгуется в пределах 10.89 - 11.00, вчерашнее закрытие составило 10.89, а торговый объем достиг 297. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Floating Rate Income Trust?

BlackRock Floating Rate Income Trust в настоящее время оценивается в 11.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.93% и USD. Отслеживайте движения BGT на графике в реальном времени.

Как купить акции BGT?

Вы можете купить акции BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) по текущей цене 11.00. Ордера обычно размещаются около 11.00 или 11.30, тогда как 297 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGT?

Инвестирование в BlackRock Floating Rate Income Trust предполагает учет годового диапазона 10.22 - 12.51 и текущей цены 11.00. Многие сравнивают 1.38% и 0.18% перед размещением ордеров на 11.00 или 11.30. Изучайте ежедневные изменения цены BGT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Floating Rate Income Trust?

Самая высокая цена BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) за последний год составила 12.51. Акции заметно колебались в пределах 10.22 - 12.51, сравнение с 10.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Floating Rate Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Floating Rate Income Trust?

Самая низкая цена BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) за год составила 10.22. Сравнение с текущими 11.00 и 10.22 - 12.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGT?

В прошлом BlackRock Floating Rate Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.89 и -11.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.89 11.00
Годовой диапазон
10.22 12.51
Предыдущее закрытие
10.89
Open
10.89
Bid
11.00
Ask
11.30
Low
10.89
High
11.00
Объем
297
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
0.18%
Годовое изменение
-11.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%