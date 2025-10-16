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BGT: BlackRock Floating Rate Income Trust
Курс BGT за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 11.00.
Следите за динамикой BlackRock Floating Rate Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGT сегодня?
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) сегодня оценивается на уровне 11.00. Инструмент торгуется в пределах 10.89 - 11.00, вчерашнее закрытие составило 10.89, а торговый объем достиг 297. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Floating Rate Income Trust?
BlackRock Floating Rate Income Trust в настоящее время оценивается в 11.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.93% и USD. Отслеживайте движения BGT на графике в реальном времени.
Как купить акции BGT?
Вы можете купить акции BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) по текущей цене 11.00. Ордера обычно размещаются около 11.00 или 11.30, тогда как 297 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGT?
Инвестирование в BlackRock Floating Rate Income Trust предполагает учет годового диапазона 10.22 - 12.51 и текущей цены 11.00. Многие сравнивают 1.38% и 0.18% перед размещением ордеров на 11.00 или 11.30. Изучайте ежедневные изменения цены BGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Floating Rate Income Trust?
Самая высокая цена BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) за последний год составила 12.51. Акции заметно колебались в пределах 10.22 - 12.51, сравнение с 10.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Floating Rate Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Floating Rate Income Trust?
Самая низкая цена BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) за год составила 10.22. Сравнение с текущими 11.00 и 10.22 - 12.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGT?
В прошлом BlackRock Floating Rate Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.89 и -11.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.89
- Open
- 10.89
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Low
- 10.89
- High
- 11.00
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 0.18%
- Годовое изменение
- -11.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%