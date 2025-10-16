BGT: 黑岩浮动利率基金
今日BGT汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.08进行交易。
关注黑岩浮动利率基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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BGT新闻
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常见问题解答
BGT股票今天的价格是多少？
黑岩浮动利率基金股票今天的定价为11.06。它在11.00 - 11.08范围内交易，昨天的收盘价为11.00，交易量达到184。BGT的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩浮动利率基金股票是否支付股息？
黑岩浮动利率基金目前的价值为11.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.45%和USD。实时查看图表以跟踪BGT走势。
如何购买BGT股票？
您可以以11.06的当前价格购买黑岩浮动利率基金股票。订单通常设置在11.06或11.36附近，而184和0.55%显示市场活动。立即关注BGT的实时图表更新。
如何投资BGT股票？
投资黑岩浮动利率基金需要考虑年度范围10.22 - 12.51和当前价格11.06。许多人在以11.06或11.36下订单之前，会比较1.94%和。实时查看BGT价格图表，了解每日变化。
黑岩浮动利率基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩浮动利率基金的最高价格是12.51。在10.22 - 12.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩浮动利率基金的绩效。
黑岩浮动利率基金股票的最低价格是多少？
黑岩浮动利率基金（BGT）的最低价格为10.22。将其与当前的11.06和10.22 - 12.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGT股票是什么时候拆分的？
黑岩浮动利率基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.00和-11.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.00
- 开盘价
- 11.00
- 卖价
- 11.06
- 买价
- 11.36
- 最低价
- 11.00
- 最高价
- 11.08
- 交易量
- 184
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 1.94%
- 6个月变化
- 0.73%
- 年变化
- -11.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%