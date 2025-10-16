BGT股票今天的价格是多少？ 黑岩浮动利率基金股票今天的定价为11.06。它在11.00 - 11.08范围内交易，昨天的收盘价为11.00，交易量达到184。BGT的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩浮动利率基金股票是否支付股息？ 黑岩浮动利率基金目前的价值为11.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.45%和USD。实时查看图表以跟踪BGT走势。

如何购买BGT股票？ 您可以以11.06的当前价格购买黑岩浮动利率基金股票。订单通常设置在11.06或11.36附近，而184和0.55%显示市场活动。立即关注BGT的实时图表更新。

如何投资BGT股票？ 投资黑岩浮动利率基金需要考虑年度范围10.22 - 12.51和当前价格11.06。许多人在以11.06或11.36下订单之前，会比较1.94%和。实时查看BGT价格图表，了解每日变化。

黑岩浮动利率基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，黑岩浮动利率基金的最高价格是12.51。在10.22 - 12.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩浮动利率基金的绩效。

黑岩浮动利率基金股票的最低价格是多少？ 黑岩浮动利率基金（BGT）的最低价格为10.22。将其与当前的11.06和10.22 - 12.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。