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BGT: 黑岩浮动利率基金

11.06 USD 0.06 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGT汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.08进行交易。

关注黑岩浮动利率基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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BGT新闻

常见问题解答

BGT股票今天的价格是多少？

黑岩浮动利率基金股票今天的定价为11.06。它在11.00 - 11.08范围内交易，昨天的收盘价为11.00，交易量达到184。BGT的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩浮动利率基金股票是否支付股息？

黑岩浮动利率基金目前的价值为11.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.45%和USD。实时查看图表以跟踪BGT走势。

如何购买BGT股票？

您可以以11.06的当前价格购买黑岩浮动利率基金股票。订单通常设置在11.06或11.36附近，而184和0.55%显示市场活动。立即关注BGT的实时图表更新。

如何投资BGT股票？

投资黑岩浮动利率基金需要考虑年度范围10.22 - 12.51和当前价格11.06。许多人在以11.06或11.36下订单之前，会比较1.94%和。实时查看BGT价格图表，了解每日变化。

黑岩浮动利率基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩浮动利率基金的最高价格是12.51。在10.22 - 12.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩浮动利率基金的绩效。

黑岩浮动利率基金股票的最低价格是多少？

黑岩浮动利率基金（BGT）的最低价格为10.22。将其与当前的11.06和10.22 - 12.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGT股票是什么时候拆分的？

黑岩浮动利率基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.00和-11.45%中可见。

日范围
11.00 11.08
年范围
10.22 12.51
前一天收盘价
11.00
开盘价
11.00
卖价
11.06
买价
11.36
最低价
11.00
最高价
11.08
交易量
184
日变化
0.55%
月变化
1.94%
6个月变化
0.73%
年变化
-11.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%