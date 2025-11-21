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BGR: BlackRock Energy and Resources Trust

16.56 USD 0.64 (4.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGR за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.98, а максимальная — 16.58.

Следите за динамикой BlackRock Energy and Resources Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGR сегодня?

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) сегодня оценивается на уровне 16.56. Инструмент торгуется в пределах 15.98 - 16.58, вчерашнее закрытие составило 15.92, а торговый объем достиг 241. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Energy and Resources Trust?

BlackRock Energy and Resources Trust в настоящее время оценивается в 16.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения BGR на графике в реальном времени.

Как купить акции BGR?

Вы можете купить акции BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) по текущей цене 16.56. Ордера обычно размещаются около 16.56 или 16.86, тогда как 241 и 3.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGR?

Инвестирование в BlackRock Energy and Resources Trust предполагает учет годового диапазона 12.92 - 17.70 и текущей цены 16.56. Многие сравнивают 1.53% и 2.22% перед размещением ордеров на 16.56 или 16.86. Изучайте ежедневные изменения цены BGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Energy and Resources Trust?

Самая высокая цена BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) за последний год составила 17.70. Акции заметно колебались в пределах 12.92 - 17.70, сравнение с 15.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Energy and Resources Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Energy and Resources Trust?

Самая низкая цена BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) за год составила 12.92. Сравнение с текущими 16.56 и 12.92 - 17.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGR?

В прошлом BlackRock Energy and Resources Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.92 и 21.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.98 16.58
Годовой диапазон
12.92 17.70
Предыдущее закрытие
15.92
Open
16.01
Bid
16.56
Ask
16.86
Low
15.98
High
16.58
Объем
241
Дневное изменение
4.02%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
2.22%
Годовое изменение
21.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%