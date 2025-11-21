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BGR: BlackRock Energy and Resources Trust
Курс BGR за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.98, а максимальная — 16.58.
Следите за динамикой BlackRock Energy and Resources Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGR сегодня?
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) сегодня оценивается на уровне 16.56. Инструмент торгуется в пределах 15.98 - 16.58, вчерашнее закрытие составило 15.92, а торговый объем достиг 241. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Energy and Resources Trust?
BlackRock Energy and Resources Trust в настоящее время оценивается в 16.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.94% и USD. Отслеживайте движения BGR на графике в реальном времени.
Как купить акции BGR?
Вы можете купить акции BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) по текущей цене 16.56. Ордера обычно размещаются около 16.56 или 16.86, тогда как 241 и 3.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGR?
Инвестирование в BlackRock Energy and Resources Trust предполагает учет годового диапазона 12.92 - 17.70 и текущей цены 16.56. Многие сравнивают 1.53% и 2.22% перед размещением ордеров на 16.56 или 16.86. Изучайте ежедневные изменения цены BGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Energy and Resources Trust?
Самая высокая цена BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) за последний год составила 17.70. Акции заметно колебались в пределах 12.92 - 17.70, сравнение с 15.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Energy and Resources Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Energy and Resources Trust?
Самая низкая цена BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) за год составила 12.92. Сравнение с текущими 16.56 и 12.92 - 17.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGR?
В прошлом BlackRock Energy and Resources Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.92 и 21.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.92
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.56
- Ask
- 16.86
- Low
- 15.98
- High
- 16.58
- Объем
- 241
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 2.22%
- Годовое изменение
- 21.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%