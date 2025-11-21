BGR: 黑岩能源信托
今日BGR汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点16.58和高点16.90进行交易。
关注黑岩能源信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BGR股票今天的价格是多少？
黑岩能源信托股票今天的定价为16.73。它在16.58 - 16.90范围内交易，昨天的收盘价为16.56，交易量达到178。BGR的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩能源信托股票是否支付股息？
黑岩能源信托目前的价值为16.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.20%和USD。实时查看图表以跟踪BGR走势。
如何购买BGR股票？
您可以以16.73的当前价格购买黑岩能源信托股票。订单通常设置在16.73或17.03附近，而178和0.00%显示市场活动。立即关注BGR的实时图表更新。
如何投资BGR股票？
投资黑岩能源信托需要考虑年度范围12.92 - 17.70和当前价格16.73。许多人在以16.73或17.03下订单之前，会比较2.58%和。实时查看BGR价格图表，了解每日变化。
黑岩能源信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩能源信托的最高价格是17.70。在12.92 - 17.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩能源信托的绩效。
黑岩能源信托股票的最低价格是多少？
黑岩能源信托（BGR）的最低价格为12.92。将其与当前的16.73和12.92 - 17.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGR股票是什么时候拆分的？
黑岩能源信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.56和23.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.56
- 开盘价
- 16.73
- 卖价
- 16.73
- 买价
- 17.03
- 最低价
- 16.58
- 最高价
- 16.90
- 交易量
- 178
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 3.27%
- 年变化
- 23.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%