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BGR: 黑岩能源信托

16.73 USD 0.17 (1.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGR汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点16.58和高点16.90进行交易。

关注黑岩能源信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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BGR新闻

常见问题解答

BGR股票今天的价格是多少？

黑岩能源信托股票今天的定价为16.73。它在16.58 - 16.90范围内交易，昨天的收盘价为16.56，交易量达到178。BGR的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩能源信托股票是否支付股息？

黑岩能源信托目前的价值为16.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.20%和USD。实时查看图表以跟踪BGR走势。

如何购买BGR股票？

您可以以16.73的当前价格购买黑岩能源信托股票。订单通常设置在16.73或17.03附近，而178和0.00%显示市场活动。立即关注BGR的实时图表更新。

如何投资BGR股票？

投资黑岩能源信托需要考虑年度范围12.92 - 17.70和当前价格16.73。许多人在以16.73或17.03下订单之前，会比较2.58%和。实时查看BGR价格图表，了解每日变化。

黑岩能源信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩能源信托的最高价格是17.70。在12.92 - 17.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩能源信托的绩效。

黑岩能源信托股票的最低价格是多少？

黑岩能源信托（BGR）的最低价格为12.92。将其与当前的16.73和12.92 - 17.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGR股票是什么时候拆分的？

黑岩能源信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.56和23.20%中可见。

日范围
16.58 16.90
年范围
12.92 17.70
前一天收盘价
16.56
开盘价
16.73
卖价
16.73
买价
17.03
最低价
16.58
最高价
16.90
交易量
178
日变化
1.03%
月变化
2.58%
6个月变化
3.27%
年变化
23.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%