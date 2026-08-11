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BGL: Blue Gold Ltd
Курс BGL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19, а максимальная — 0.19.
Следите за динамикой Blue Gold Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGL сегодня?
Blue Gold Ltd (BGL) сегодня оценивается на уровне 0.19. Инструмент торгуется в пределах 0.19 - 0.19, вчерашнее закрытие составило 0.19, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Gold Ltd?
Blue Gold Ltd в настоящее время оценивается в 0.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -98.27% и USD. Отслеживайте движения BGL на графике в реальном времени.
Как купить акции BGL?
Вы можете купить акции Blue Gold Ltd (BGL) по текущей цене 0.19. Ордера обычно размещаются около 0.19 или 0.49, тогда как 99 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGL?
Инвестирование в Blue Gold Ltd предполагает учет годового диапазона 0.18 - 14.20 и текущей цены 0.19. Многие сравнивают -9.52% и -90.69% перед размещением ордеров на 0.19 или 0.49. Изучайте ежедневные изменения цены BGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blue Gold Ltd?
Самая высокая цена Blue Gold Ltd (BGL) за последний год составила 14.20. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 14.20, сравнение с 0.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Gold Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blue Gold Ltd?
Самая низкая цена Blue Gold Ltd (BGL) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 0.19 и 0.18 - 14.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGL?
В прошлом Blue Gold Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.19 и -98.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.19
- Open
- 0.19
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Low
- 0.19
- High
- 0.19
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -9.52%
- 6-месячное изменение
- -90.69%
- Годовое изменение
- -98.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%