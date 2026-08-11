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BGL: Blue Gold Ltd

0.19 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.19, а максимальная — 0.19.

Следите за динамикой Blue Gold Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGL сегодня?

Blue Gold Ltd (BGL) сегодня оценивается на уровне 0.19. Инструмент торгуется в пределах 0.19 - 0.19, вчерашнее закрытие составило 0.19, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Gold Ltd?

Blue Gold Ltd в настоящее время оценивается в 0.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -98.27% и USD. Отслеживайте движения BGL на графике в реальном времени.

Как купить акции BGL?

Вы можете купить акции Blue Gold Ltd (BGL) по текущей цене 0.19. Ордера обычно размещаются около 0.19 или 0.49, тогда как 99 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGL?

Инвестирование в Blue Gold Ltd предполагает учет годового диапазона 0.18 - 14.20 и текущей цены 0.19. Многие сравнивают -9.52% и -90.69% перед размещением ордеров на 0.19 или 0.49. Изучайте ежедневные изменения цены BGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blue Gold Ltd?

Самая высокая цена Blue Gold Ltd (BGL) за последний год составила 14.20. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 14.20, сравнение с 0.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Gold Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blue Gold Ltd?

Самая низкая цена Blue Gold Ltd (BGL) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 0.19 и 0.18 - 14.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGL?

В прошлом Blue Gold Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.19 и -98.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.19 0.19
Годовой диапазон
0.18 14.20
Предыдущее закрытие
0.19
Open
0.19
Bid
0.19
Ask
0.49
Low
0.19
High
0.19
Объем
99
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-9.52%
6-месячное изменение
-90.69%
Годовое изменение
-98.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%