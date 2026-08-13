BGL: Blue Gold Ltd
今日BGL汇率已更改10.53%。当日，交易品种以低点0.19和高点0.22进行交易。
关注Blue Gold Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BGL股票今天的价格是多少？
Blue Gold Ltd股票今天的定价为0.21。它在0.19 - 0.22范围内交易，昨天的收盘价为0.19，交易量达到222。BGL的实时价格图表显示了这些更新。
Blue Gold Ltd股票是否支付股息？
Blue Gold Ltd目前的价值为0.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-98.09%和USD。实时查看图表以跟踪BGL走势。
如何购买BGL股票？
您可以以0.21的当前价格购买Blue Gold Ltd股票。订单通常设置在0.21或0.51附近，而222和10.53%显示市场活动。立即关注BGL的实时图表更新。
如何投资BGL股票？
投资Blue Gold Ltd需要考虑年度范围0.18 - 14.20和当前价格0.21。许多人在以0.21或0.51下订单之前，会比较0.00%和。实时查看BGL价格图表，了解每日变化。
Blue Gold Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blue Gold Ltd的最高价格是14.20。在0.18 - 14.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Gold Ltd的绩效。
Blue Gold Ltd股票的最低价格是多少？
Blue Gold Ltd（BGL）的最低价格为0.18。将其与当前的0.21和0.18 - 14.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGL股票是什么时候拆分的？
Blue Gold Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.19和-98.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.19
- 开盘价
- 0.19
- 卖价
- 0.21
- 买价
- 0.51
- 最低价
- 0.19
- 最高价
- 0.22
- 交易量
- 222
- 日变化
- 10.53%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -89.71%
- 年变化
- -98.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%