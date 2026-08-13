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BGL: Blue Gold Ltd

0.21 USD 0.02 (10.53%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGL汇率已更改10.53%。当日，交易品种以低点0.19和高点0.22进行交易。

关注Blue Gold Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

BGL股票今天的价格是多少？

Blue Gold Ltd股票今天的定价为0.21。它在0.19 - 0.22范围内交易，昨天的收盘价为0.19，交易量达到222。BGL的实时价格图表显示了这些更新。

Blue Gold Ltd股票是否支付股息？

Blue Gold Ltd目前的价值为0.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-98.09%和USD。实时查看图表以跟踪BGL走势。

如何购买BGL股票？

您可以以0.21的当前价格购买Blue Gold Ltd股票。订单通常设置在0.21或0.51附近，而222和10.53%显示市场活动。立即关注BGL的实时图表更新。

如何投资BGL股票？

投资Blue Gold Ltd需要考虑年度范围0.18 - 14.20和当前价格0.21。许多人在以0.21或0.51下订单之前，会比较0.00%和。实时查看BGL价格图表，了解每日变化。

Blue Gold Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blue Gold Ltd的最高价格是14.20。在0.18 - 14.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Gold Ltd的绩效。

Blue Gold Ltd股票的最低价格是多少？

Blue Gold Ltd（BGL）的最低价格为0.18。将其与当前的0.21和0.18 - 14.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGL股票是什么时候拆分的？

Blue Gold Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.19和-98.09%中可见。

日范围
0.19 0.22
年范围
0.18 14.20
前一天收盘价
0.19
开盘价
0.19
卖价
0.21
买价
0.51
最低价
0.19
最高价
0.22
交易量
222
日变化
10.53%
月变化
0.00%
6个月变化
-89.71%
年变化
-98.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%