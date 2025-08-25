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BGH: Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int

14.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.29.

Следите за динамикой Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGH сегодня?

Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int (BGH) сегодня оценивается на уровне 14.28. Инструмент торгуется в пределах 14.20 - 14.29, вчерашнее закрытие составило 14.28, а торговый объем достиг 164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int?

Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int в настоящее время оценивается в 14.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.71% и USD. Отслеживайте движения BGH на графике в реальном времени.

Как купить акции BGH?

Вы можете купить акции Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int (BGH) по текущей цене 14.28. Ордера обычно размещаются около 14.28 или 14.58, тогда как 164 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGH?

Инвестирование в Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int предполагает учет годового диапазона 13.19 - 16.90 и текущей цены 14.28. Многие сравнивают 1.42% и 0.00% перед размещением ордеров на 14.28 или 14.58. Изучайте ежедневные изменения цены BGH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int?

Самая высокая цена Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int (BGH) за последний год составила 16.90. Акции заметно колебались в пределах 13.19 - 16.90, сравнение с 14.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int?

Самая низкая цена Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int (BGH) за год составила 13.19. Сравнение с текущими 14.28 и 13.19 - 16.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGH?

В прошлом Barings Global Short Duration High Yield Fund of Beneficial Int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.28 и -12.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.20 14.29
Годовой диапазон
13.19 16.90
Предыдущее закрытие
14.28
Open
14.22
Bid
14.28
Ask
14.58
Low
14.20
High
14.29
Объем
164
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.42%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-12.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%