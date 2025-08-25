BGH: 巴克艾Gp控股
今日BGH汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点14.20和高点14.30进行交易。
关注巴克艾Gp控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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BGH新闻
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- Barings/MassMutual's Credit Expertise: The 'Intel Inside' All 4 Barings Funds (NYSE:MCI)
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- BGH CEF: Reducing Duration Risk May Be Ideal For Today's Market Environment (NYSE:BGH)
- BGH: More Downside Risks As Long As Interest Rates Are High
- BGH: 9%-Plus Yield On Short Term Assets (NYSE:BGH)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of 9.5% (November 2025)
- BGH: Outperforms Peers Despite Limited Growth Potential
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- Barings BDC And Siblings: Get The Barings/MassMutual Expertise, But At A Reasonable Price
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- Taking Profits For Yield And Growth With David Alton Clark
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
常见问题解答
BGH股票今天的价格是多少？
巴克艾Gp控股股票今天的定价为14.23。它在14.20 - 14.30范围内交易，昨天的收盘价为14.28，交易量达到95。BGH的实时价格图表显示了这些更新。
巴克艾Gp控股股票是否支付股息？
巴克艾Gp控股目前的价值为14.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.02%和USD。实时查看图表以跟踪BGH走势。
如何购买BGH股票？
您可以以14.23的当前价格购买巴克艾Gp控股股票。订单通常设置在14.23或14.53附近，而95和-0.21%显示市场活动。立即关注BGH的实时图表更新。
如何投资BGH股票？
投资巴克艾Gp控股需要考虑年度范围13.19 - 16.90和当前价格14.23。许多人在以14.23或14.53下订单之前，会比较1.07%和。实时查看BGH价格图表，了解每日变化。
巴克艾Gp控股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，巴克艾Gp控股的最高价格是16.90。在13.19 - 16.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪巴克艾Gp控股的绩效。
巴克艾Gp控股股票的最低价格是多少？
巴克艾Gp控股（BGH）的最低价格为13.19。将其与当前的14.23和13.19 - 16.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGH股票是什么时候拆分的？
巴克艾Gp控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.28和-13.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.28
- 开盘价
- 14.26
- 卖价
- 14.23
- 买价
- 14.53
- 最低价
- 14.20
- 最高价
- 14.30
- 交易量
- 95
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 1.07%
- 6个月变化
- -0.35%
- 年变化
- -13.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%