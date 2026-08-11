КотировкиРазделы
Валюты / BGDV
Назад в Рынок акций США

BGDV: Bahl & Gaynor Dividend ETF

31.71 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGDV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.70, а максимальная — 31.78.

Следите за динамикой Bahl & Gaynor Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGDV сегодня?

Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.70 - 31.78, вчерашнее закрытие составило 31.72, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bahl & Gaynor Dividend ETF?

Bahl & Gaynor Dividend ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.19% и USD. Отслеживайте движения BGDV на графике в реальном времени.

Как купить акции BGDV?

Вы можете купить акции Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGDV?

Инвестирование в Bahl & Gaynor Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 26.87 - 31.85 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 1.90% и 8.78% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены BGDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Dividend ETF?

Самая высокая цена Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.87 - 31.85, сравнение с 31.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bahl & Gaynor Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Dividend ETF?

Самая низкая цена Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) за год составила 26.87. Сравнение с текущими 31.71 и 26.87 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGDV?

В прошлом Bahl & Gaynor Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.72 и 9.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.70 31.78
Годовой диапазон
26.87 31.85
Предыдущее закрытие
31.72
Open
31.70
Bid
31.71
Ask
32.01
Low
31.70
High
31.78
Объем
12
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
8.78%
Годовое изменение
9.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%