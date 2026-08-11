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BGDV: Bahl & Gaynor Dividend ETF
Курс BGDV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.70, а максимальная — 31.78.
Следите за динамикой Bahl & Gaynor Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGDV сегодня?
Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.70 - 31.78, вчерашнее закрытие составило 31.72, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Bahl & Gaynor Dividend ETF в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.19% и USD. Отслеживайте движения BGDV на графике в реальном времени.
Как купить акции BGDV?
Вы можете купить акции Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 12 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGDV?
Инвестирование в Bahl & Gaynor Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 26.87 - 31.85 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 1.90% и 8.78% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены BGDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Самая высокая цена Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.87 - 31.85, сравнение с 31.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bahl & Gaynor Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bahl & Gaynor Dividend ETF?
Самая низкая цена Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) за год составила 26.87. Сравнение с текущими 31.71 и 26.87 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGDV?
В прошлом Bahl & Gaynor Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.72 и 9.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.72
- Open
- 31.70
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Low
- 31.70
- High
- 31.78
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 8.78%
- Годовое изменение
- 9.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%