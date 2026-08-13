BGDV: Bahl & Gaynor Dividend ETF
今日BGDV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点31.74和高点31.88进行交易。
关注Bahl & Gaynor Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BGDV股票今天的价格是多少？
Bahl & Gaynor Dividend ETF股票今天的定价为31.74。它在31.74 - 31.88范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到13。BGDV的实时价格图表显示了这些更新。
Bahl & Gaynor Dividend ETF股票是否支付股息？
Bahl & Gaynor Dividend ETF目前的价值为31.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.30%和USD。实时查看图表以跟踪BGDV走势。
如何购买BGDV股票？
您可以以31.74的当前价格购买Bahl & Gaynor Dividend ETF股票。订单通常设置在31.74或32.04附近，而13和-0.41%显示市场活动。立即关注BGDV的实时图表更新。
如何投资BGDV股票？
投资Bahl & Gaynor Dividend ETF需要考虑年度范围26.87 - 31.88和当前价格31.74。许多人在以31.74或32.04下订单之前，会比较1.99%和。实时查看BGDV价格图表，了解每日变化。
Bahl & Gaynor Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bahl & Gaynor Dividend ETF的最高价格是31.88。在26.87 - 31.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bahl & Gaynor Dividend ETF的绩效。
Bahl & Gaynor Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Bahl & Gaynor Dividend ETF（BGDV）的最低价格为26.87。将其与当前的31.74和26.87 - 31.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGDV股票是什么时候拆分的？
Bahl & Gaynor Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和9.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.71
- 开盘价
- 31.87
- 卖价
- 31.74
- 买价
- 32.04
- 最低价
- 31.74
- 最高价
- 31.88
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 1.99%
- 6个月变化
- 8.89%
- 年变化
- 9.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%