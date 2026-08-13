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BGDV: Bahl & Gaynor Dividend ETF

31.74 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGDV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点31.74和高点31.88进行交易。

关注Bahl & Gaynor Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BGDV股票今天的价格是多少？

Bahl & Gaynor Dividend ETF股票今天的定价为31.74。它在31.74 - 31.88范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到13。BGDV的实时价格图表显示了这些更新。

Bahl & Gaynor Dividend ETF股票是否支付股息？

Bahl & Gaynor Dividend ETF目前的价值为31.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.30%和USD。实时查看图表以跟踪BGDV走势。

如何购买BGDV股票？

您可以以31.74的当前价格购买Bahl & Gaynor Dividend ETF股票。订单通常设置在31.74或32.04附近，而13和-0.41%显示市场活动。立即关注BGDV的实时图表更新。

如何投资BGDV股票？

投资Bahl & Gaynor Dividend ETF需要考虑年度范围26.87 - 31.88和当前价格31.74。许多人在以31.74或32.04下订单之前，会比较1.99%和。实时查看BGDV价格图表，了解每日变化。

Bahl & Gaynor Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bahl & Gaynor Dividend ETF的最高价格是31.88。在26.87 - 31.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bahl & Gaynor Dividend ETF的绩效。

Bahl & Gaynor Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Bahl & Gaynor Dividend ETF（BGDV）的最低价格为26.87。将其与当前的31.74和26.87 - 31.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGDV股票是什么时候拆分的？

Bahl & Gaynor Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和9.30%中可见。

日范围
31.74 31.88
年范围
26.87 31.88
前一天收盘价
31.71
开盘价
31.87
卖价
31.74
买价
32.04
最低价
31.74
最高价
31.88
交易量
13
日变化
0.09%
月变化
1.99%
6个月变化
8.89%
年变化
9.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%