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BFRZ: Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Курс BFRZ за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.14, а максимальная — 27.20.
Следите за динамикой Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFRZ сегодня?
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) сегодня оценивается на уровне 27.17. Инструмент торгуется в пределах 27.14 - 27.20, вчерашнее закрытие составило 27.15, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFRZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF?
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.23% и USD. Отслеживайте движения BFRZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BFRZ?
Вы можете купить акции Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) по текущей цене 27.17. Ордера обычно размещаются около 27.17 или 27.47, тогда как 26 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFRZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFRZ?
Инвестирование в Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 25.22 - 29.48 и текущей цены 27.17. Многие сравнивают 0.82% и 1.25% перед размещением ордеров на 27.17 или 27.47. Изучайте ежедневные изменения цены BFRZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF?
Самая высокая цена Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) за последний год составила 29.48. Акции заметно колебались в пределах 25.22 - 29.48, сравнение с 27.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF?
Самая низкая цена Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) за год составила 25.22. Сравнение с текущими 27.17 и 25.22 - 29.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFRZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFRZ?
В прошлом Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.15 и 1.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.15
- Open
- 27.15
- Bid
- 27.17
- Ask
- 27.47
- Low
- 27.14
- High
- 27.20
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 1.25%
- Годовое изменение
- 1.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%