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BFRZ: Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

27.17 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BFRZ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.13和高点27.21进行交易。

关注Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BFRZ股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票今天的定价为27.17。它在27.13 - 27.21范围内交易，昨天的收盘价为27.17，交易量达到45。BFRZ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票是否支付股息？

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF目前的价值为27.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.23%和USD。实时查看图表以跟踪BFRZ走势。

如何购买BFRZ股票？

您可以以27.17的当前价格购买Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票。订单通常设置在27.17或27.47附近，而45和0.15%显示市场活动。立即关注BFRZ的实时图表更新。

如何投资BFRZ股票？

投资Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF需要考虑年度范围25.22 - 29.48和当前价格27.17。许多人在以27.17或27.47下订单之前，会比较0.82%和。实时查看BFRZ价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF的最高价格是29.48。在25.22 - 29.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF的绩效。

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF（BFRZ）的最低价格为25.22。将其与当前的27.17和25.22 - 29.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFRZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFRZ股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.17和1.23%中可见。

日范围
27.13 27.21
年范围
25.22 29.48
前一天收盘价
27.17
开盘价
27.13
卖价
27.17
买价
27.47
最低价
27.13
最高价
27.21
交易量
45
日变化
0.00%
月变化
0.82%
6个月变化
1.25%
年变化
1.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%