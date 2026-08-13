BFRZ: Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
今日BFRZ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点27.13和高点27.21进行交易。
关注Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BFRZ股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票今天的定价为27.17。它在27.13 - 27.21范围内交易，昨天的收盘价为27.17，交易量达到45。BFRZ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票是否支付股息？
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF目前的价值为27.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.23%和USD。实时查看图表以跟踪BFRZ走势。
如何购买BFRZ股票？
您可以以27.17的当前价格购买Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票。订单通常设置在27.17或27.47附近，而45和0.15%显示市场活动。立即关注BFRZ的实时图表更新。
如何投资BFRZ股票？
投资Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF需要考虑年度范围25.22 - 29.48和当前价格27.17。许多人在以27.17或27.47下订单之前，会比较0.82%和。实时查看BFRZ价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF的最高价格是29.48。在25.22 - 29.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF的绩效。
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF（BFRZ）的最低价格为25.22。将其与当前的27.17和25.22 - 29.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFRZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFRZ股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.17和1.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.17
- 开盘价
- 27.13
- 卖价
- 27.17
- 买价
- 27.47
- 最低价
- 27.13
- 最高价
- 27.21
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 1.25%
- 年变化
- 1.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%